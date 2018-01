Obispo Barros llega a Temuco y vuelve a generar polémica: asegura que co-oficiará misa junto a papa Francisco

Mientras 250 mil personas esperan en el aeródromo Maquehue de Temuco al papa Francisco, quien oficiará una misa en la capital de la Región de La Araucanía, también llegó al lugar el obispo de Osorno Juan Barros.

El religioso, quien es acusado de ser encubridor de los abusos sexuales efectuados por el sacerdote Fernando Karadima, ya estuvo en el centro de la polémica el martes al participar de la homilía del Sumo Pontífice en el Parque O'Higgins.

En tanto, esta jornada co-oficiará la misa de Francisco en Temuco, según aseguró el propio Barros a los medios de comunicación.

Eso sí, no quiso continuar el diálogo con la prensa presente en la ciudad. "He dicho muchas veces que no he sido testigo de eso (abusos de Karadima). Les pido que me dejen tranquilo", expresó.