Canciller y demanda boliviana: “La Corte no acogerá la existencia de una obligación de negociar con un resultado predeterminado”

Aunque la Corte Internacional de Justicia ya notificó a Chile y Bolivia que los alegatos orales por el juicio sobre la demanda boliviana se realizarán entre el 19 y el 28 de marzo, fecha anterior a la prevista y sólo a días del inicio del gobierno de Sebastián Piñera, el Mandatario electo aún no despeja la continuidad del equipo que lidera el agente Claudio Grossman.

Respecto a los temas en los que se enfatizarán en los alegatos orales, Muñoz sostuvo que no sería adecuado adelantar los argumentos, “pero obviamente estos se van a referir a los aspectos históricos involucrados y a los principios legales en juego”. Además, advirtió que “un punto evidente serán los cambios de argumentos que Bolivia ha procurado esgrimir en el proceso”, afirmó el canciller Heraldo Muñoz en entrevista con La Tercera.

Respecto a los principales razonamientos que esgrimirá la defensa nacional, el canciller destacó en lugar prioritario que “Chile planteará con toda claridad que no existe obligación alguna de negociar la entrega de territorio nacional a Bolivia. La misma Corte estableció en el fallo de la excepción preliminar de 2014 que este caso no es, lo subrayo, no es un caso sobre una cesión soberana al mar en favor de Bolivia”.

En segundo lugar, sostuvo que nuestro país no tiene “una obligación legal, y menos todavía de una obligación de resultado, que deba hacerse efectiva a través de negociaciones”.

Al respecto, especificó que “Bolivia pretendía que la Corte reconociera que tenía jurisdicción para establecer que Chile estaba obligado a negociar un acceso soberano para Bolivia, y que incluso Chile había incumplido esa obligación de resultado. En el fallo de 2015 la Corte descartó explícitamente la existencia de tal tipo de obligación. Ha quedado claro que la Corte de La Haya no acogerá la existencia de una obligación de negociar con un resultado predeterminado”.

Sobre la eventualidad continuidad del equipo defensor de Chile ante La Haya el ministro de Relaciones Exteriores planteó que “obviamente, es al futuro presidente de Chile a quien corresponderá confirmarlo, pero francamente no ha habido señal alguna por su parte de cuestionamiento al actual equipo. Además, muchos de sus integrantes tuvieron responsabilidades similares en el caso con Perú, que correspondió en parte a su gobierno. Por otra parte, la continuidad en los argumentos de Chile es clave”.

En tanto, consultado sobre la ausencia de declaraciones por parte del Papa Francisco respecto al juicio, Muñoz fue enfático al declarar que “la visita del Papa Francisco tuvo un carácter eminentemente pastoral, como es natural. Su presencia en Chile fue importante y valiosa. La Presidenta Bachelet agradeció su presencia y destacó que su mensaje fue recibido con alegría y esperanza. Quiero agregar que el Vaticano no negocia con los países las intervenciones del Papa con ocasión de sus visitas. En todo caso, ellos conocen nuestra posición sobre la materia, pero el Papa Francisco no tenía absolutamente ningún tema vetado de nuestra parte.”