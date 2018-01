“Mejor decir que el perro se comió la tarea”: feroz troleo de usuarios del Metro tras nueva falla en Línea 6 y justificativo que más encima tenía fecha 2017

Desde prácticamente el inicio de la jornada que Metro De Santiago está teniendo problemas con el servicio en la Línea 6.

Los inconvenientes han afectado a cientos de personas y se repiten, luego de que el martes fallara la Línea 2, la que retomó la normalidad recién pasada las 9 de la mañana y los serios problemas del jueves pasado, también en la Línea 6.

Los inconvenientes en el tren metropolitano aún persisten y como es habitual Metro emitió un “justificativo” y lo compartió por Twitter, lo que terminó desatando un feroz troleo por parte de los usuarios.

Al principio, a tono de broma, uno de los pasajeros les preguntó si tenían “solicitudes para aumento de sueldo”, la respuesta de la empresa fue “apelamos al merecimiento más que a la mera solicitud”.

Tras ello el mismo usuario contestó con un “mala onda tío metro, yo fiel a ustedes”, lo que llevó a otra respuesta del tren metropolitano: “creemos en la meritocracia”.

La conversación llegó hasta ahí, ya que una indignada pasajera emplazó a la empresa debido a la frase de la meritocracia: “Si fuera por eso…, ustedes lo hacen como el…” escribió.

Tras ello, una serie de tuits se quejaron del mar servicio y del “justificativo” el que más encima tenía fecha 2017, lo que fue prontamente corregido.

Este justicificativo ya no tiene peso!! No estamos en el colegio. Mejor den una explicación!!

Necesito una licencia medica, ¿me la pueden dar?. Este documento no sirve para nada, trabajen por un bien servicio y si es necesario cerrar por un par de dias toda la linea, cierren entonces.

paren el webeo,en mi trabajo ya no aceptan sus cagas de justificativos,x culpa de uds mucha gente esta teniendo problemas

No se si reírme o llorar

No estimado, necesitamos que dejen de operar mal, es inaceptable que el gerente general de metro diga "la verdad es que no sabemos que sucedió" con respecto a la anterior pifia de la semana pasada, y ahora es lo mismo, aún no sabe???, lo bueno es que el va de salida

— Roberto (@rlazo81) January 25, 2018