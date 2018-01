Héctor Llaitul: “Siempre sostuvimos que se trataba de un montaje”

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, consideró como una decisión “de toda lógica” el reciente cierre de la investigación de la denominada “Operación Huracán” dictado por el Ministerio Público.

Así lo señaló en una entrevista exclusiva publicada este domingo en el diario La Tercera, en la que abordó distintos aspectos del caso y sostuvo que nunca dudó de que hubiese un montaje de inteligencia en su contra, pero que carecía de elementos probatorios sobre tal situación.

“Para nosotros el montaje policial ya está establecido. Nosotros siempre lo sostuvimos pero no teníamos cómo probarlo. Ahora esa prueba existe por parte de diversas pericias y nos da totalmente la razón. Y creemos que la investigación de la PDI determinará lo mismo, que se intentó encarcelarnos con pruebas falsas.”

Respecto al montaje que habría realizado por Carabineros y ante el cual el fiscal Luis Arroyo se querelló en contra de efectivos de inteligencia policial, Llaitul sostiene que se trata de un paso que corroborará la implantación de pruebas falsas.

“Lo dijimos en el primer comunicado: que no habían pruebas científicas o testimoniales que nos situaran en esas acciones que nos atribuían. Todo se basaba en supuesta mensajería cuyo estándar de prueba era muy pobre, como estableció la Corte Suprema al dejarnos en libertad. Sobre la investigación contra Carabineros, nos parece también que es lo que corresponde: adulterar pruebas, plantar evidencia, hasta donde sabemos es un delito grave”.

Al preguntársele si respalda los diversos hechos de violencia ocurridos en la Araucanía, algunos de los cuales han sido reivindicados por la CAM, respondió haciendo una precisión puntual.

“Es necesario hacer una aclaración. Desde el momento en que asumí como vocero político de la CAM jamás he reivindicado un atentado o alguna acción de resistencia de las comunidades, aquello es atribución exclusiva de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) de la CAM, que operan de manera autónoma y clandestina. Ellos son los únicos que pueden reivindicar acciones y así lo hacen. Mi rol es ser vocero político y público, me hago cargo de los planteamientos políticos e ideológicos autonomistas de la Coordinadora Arauco Malleco.”

Sobre su postura en torno a los ataques a templos religiosos ocurridos en la zona de conflicto, aseguró que la CAM no tiene ninguna vinculación con ellos.

“No estamos de acuerdo y lo hemos dicho fuerte y claro en varias ocasiones. Incluso, hemos tenido algunos encontrones con otras expresiones que avalan ese tipo de lucha. Hacemos incluso un emplazamiento a que se demuestre nuestra vinculación con ese tipo de acciones. Adelanto que no van a encontrar nada, ya que ningún militante CAM ha participado de un ataque de ese tipo.”

Finalmente, abordó las filtraciones de información por parte de personal de inteligencia policial que son hoy parte de la investigación abierta sobre esta materia, y en concreto respecto a si tiene vínculos con Carabineros o agentes de la ANI?

“Es totalmente falso. Me produce sentimientos encontrados esta acusación ya que mi posición como militante consecuente de la causa mapuche ha sido muy clara y he pagado aquello con persecución y prisión política. Cómo podría yo tener vínculos con aquellos que de manera obsesiva me persiguen y quieren desarticular a la CAM, es absurdo y poco creíble. Creo se trata de un burdo intento por dañar mi credibilidad, el mismo objetivo de la Operación Huracán que nos presentó en esos falsos mensajes como una banda de delincuentes con un vocabulario incluso vulgar.”