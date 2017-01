“The Legend of Zelda: Breath of the wild” para Nintendo Switch

Vardoc

Finalmente en la conferencia de Nintendo Switch se esclareció que no existía retraso alguno con el juego más esperado de la compañía. Hablamos de “Zelda: Breath of the Wild” y que tendrá su lanzamiento oficial el 3 de marzo de este año.

La futura entrega nos presenta un mundo abierto sin limitaciones, contextualizándose 100 años antes de lo que conocemos, con un mundo devastado y donde nuestro personaje principal, Link, se despierta de un sueño sin saber qué está ocurriendo.

Sus creadores han mencionado que con este juego los jugadores y seguidores de la saga podrán sumergirse completamente en la nueva experiencia de su nueva consola y además de la versión sencilla del juego estará a la venta un edición limitada con el soundtrack oficial llamado “The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sound Selection” que viene con una figura de la Espada Maestra de la Vida.

El juego ocupará 1/3 de la capacidad de la consola, es decir 13,4 GB mientras que para Wiiu ocuparía solo 13 GB. Es bastante elevado pensando que en ambas su capacidad máxima es de 32 GB, aunque como lo ha confirmado Nintendo, podría ampliarse mediante memorias SD y discos duros externos.

Los primeros minutos del juego nos muestran a Link despertando de un largo sueño en una cámara de agua. Al salir de una cueva nos enfrentamos a lo que será el primer enemigo, un mostruo. Importante saber que éste será el primer juego de la saga donde nos muestran una gran cantidad de armas y cada una tiene una duración limitada, aunque cada vez que venzamos a nuestro contrincante, se nos dará una nueva para pelear. Además, en cada acción que realizamos tenemos una barra de resistencia, por lo que al correr, escalar o saltar debemos ser precavidos.

No tenemos objetivos claros en un principio más que activar la primera torre para liberar lo que será la primera región a descubrir. Tal vez muchos se sientan perdidos, pero en esta ocasión “Breath of Wild” está pensado para ir a nuestro ritmo personal con el simple afán de explorar para encontrar todo tipo de elementos para construir nuevas armas o hasta encontrar alimentos y cocinar. Agradecemos que el uso del inventario sea bastante simple e intuitivo, bastante práctico para avanzar con facilidad.

Ahora si el juego será mejor para Nintendo Switch o Wiiu no lo podemos saber completamente, pero sí podemos dar luces que la última trabaja a 30 fps y la nueva consola a 60 fps, gran diferencia entre cada una. Switch sabrá manejar de excelente manera los hermosos escenarios, sombras, luces y movimientos de esta nueva entrega, lo que sería la razón de decidirse por una consola u otra.

Por último, estamos frente a un “Zelda” libre, sin limitaciones y totalmente nuevo, que conjuga perfectamente los combates muy propios de su original estilo y el excelente diseño de mazmorras, asegurándonos que será un juego muy especial.

