Vardoc

Nicolás Liñan de Ariza. Comentarista de videos y tecnología proveniente de Temuco, gamer y videoblogger en vardoc.cl, twitter.com/vardoc1 y facebook.com/vardoc1

Una versión mejorada del juego para dispositivos móviles “Tap Titans” es lo que nos trae la desarrolladora Games Hive, con enemigos más grandes, mayor funcionalidad y mejores gráficas, pero la misma jugabilidad.

De la misma forma que “Tap Titans” jugamos con un simple toque a la pantalla, una jugabilidad intuitiva y fácil de comprender siendo un juego para cualquier edad. Aunque al pasar los niveles nos daremos cuenta que la dificultad va aumentando. En el juego debemos ir derrotando a los titantes que van apareciendo en pantalla, al hacerlo los enemigos irán soltando monedas con las que podremos ir fortaleciendo a nuestros héroes y contratar aliados.

Además de nuestros compañeros, tendremos mascotas que nos ayudarán en batalla. Son de distintos tipos y con variadas habilidades. Los aliados causan daño automáticamente si estamos atacando o no, por lo que sólo debemos preocuparnos de tocar lo más rápido posible la pantalla.

Lo interesante es que podremos ganar oro gracias a nuestros compañeros y mascotas sin ser necesario estar conectado, aunque no iremos avanzando de nivel. Además dentro de la aplicación podemos comprar diamantes con dinero real y usarlos para personalizar nuestros héroes o compras que nos ayuden a pasar los niveles más rápidos. Si no tienes tarjeta de crédito para pagarlas, podemos ganar diamantes cumpliendo logros o cuando un hada pasa de un lado a otro de la pantalla y si la tocamos soltará diamantes, oro o algún objeto especial.

“Tap Titans 2” llega a continuar lo que quedó inconcluso en su primer juego, mejorando sus aspectos gráficos en comparación con las otras entregas de tapping que se encuentran para descargar gratuitamente en móviles.

Además, es un juego con una historia interesante y una historia individual para cada personaje del juego logrando involucrarnos aún más con la trama.

Tal vez una crítica al juego es que con el tiempo su modo se vuelve repetitivo y aburrido tras cada pequeño golpe que damos en la pantalla para vencer a nuestros enemigos. Aunque al contar con su versión clan, donde podemos crear uno nosotros o unirnos a uno existente, se vuelve más atractivo y dinámico.

Al ser parte de un clan vamos conociendo gente y nos enfrentamos junto a otros jugadores para completar las distintas misiones que tiene, además de atacar en conjunto mazmorras de otros clanes y conseguir premios.

“Tap Titans 2” nos da la posibilidad de adquirir ítems y elementos para personalizar a nuestro héroe al recibir una recompensa diaria al ingresar al juego, de todas maneras al derrotar a los titanes también las ganamos. Extrañamente, “Tap Titans” es un juego que no posee game over, no podemos morir ni perder de alguna forma , ya que al ser derrotados no nos ocurre nada ni perdemos.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro