Chile sigue en deuda con las personas con discapacidad

Andrea Zondek

Presidenta Fundación Tacal

Por cerca de dos meses, nuestro país se encuentra en “modo vacaciones”. Todos los trabajadores esperan con entusiasmo estos 15 días hábiles que permite el descanso en familia. Sin embargo, hay un importante número de personas en nuestro país que por diversas razones no tiene la oportunidad de tomar este debido descanso.

En primer lugar, si no tienes un empleo, malamente puedes desear estar de vacaciones. Cuando no se tiene un trabajo, uno de los deseos más importante y recurrente es tener ese añorado EMPLEO. ¿Sabes cuántas personas con discapacidad en edad laboral hoy no tienen trabajo? Siete de cada diez personas con discapacidad no tienen empleo en nuestro país.

Chile está en deuda con las personas con discapacidad. Necesitamos contar con una ley de cuotas que ya está por muchas semanas en discusión en Comisión Mixta en el Congreso. Parece que los diputados y senadores no piensan lo mismo. Cada día que pasa, es un día más de angustia, tristeza y decepción para las personas con discapacidad. ¿Por qué razón los honorables no votan de una vez por toda la ley de cuota? Probablemente porque ellos no viven la necesidad de tener un empleo y un sueldo. Total, ellos en febrero descansan, con unas vacaciones relajadas y bien pagadas.

Es indignante que no se pongan en los zapatos del otro. Las personas con discapacidad necesitan trabajar hoy. Tal como dijo el Papa cuando estuvo en Chile ya hace muchos años: “…Los pobres no pueden esperar…”, yo digo: ¡Las personas con discapacidad tampoco!

De verdad espero que tanto diputados como senadores puedan ponerse de acuerdo y votar la ley de cuotas para las personas con discapacidad, sin letra chica, a inicios de marzo y se pongan en los “zapatos” de ellos, así podrán de verdad representar a las personas que sí los votaron para que ellos defendieran sus derechos. Hasta el día de hoy, no estamos tan seguros de que eso esté ocurriendo.

Hacemos un llamado para que durante este febrero en “modo vacaciones” puedan reflexionar y que, a la vuelta de su descanso, la Ley de Cuotas sea votada favorablemente en el Congreso.

Chile sigue en deuda con las personas con discapacidad. El Congreso de Chile puede cambiar esa realidad.

*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.

