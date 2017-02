Celebra el mes del animé junto a Bandai Namco

Vardoc

Vardoc (Nicolás Liñan de Ariza). Comentarista de videos y tecnología proveniente de Temuco, gamer y videoblogger en vardoc.cl, twitter.com/vardoc1 y facebook.com/vardoc1

Febrero es el mes para celebrar el animé y la desarrolladora de videojuegos Bandai Namco Enterteinment America Inc desea invitar a todos los fanáticos de la animación japonesa a ser parte de un divertido y fácil concurso.

La actividad premiará la creatividad de sus jugadores para realizar un video de animación musical (AMV) y los mejores serán premiados con increíbles obsequios como una consola Playstation 4 y tres ediciones coleccionables de juegos de animé.

Participar es sumamente fácil: sólo debes crear un AMV que tenga como tema central tu serie preferida de alguna franquicia de Bandai Namco Enterteinment como “Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4”, “Dragon Ball Xenoverse 2”, “One Piece: Burning Blood”, “Tales of Berseria” o “Sword Art Online: Hollow Realization”.

El video no debe sobrepasar los dos minutos y el material para trabajar debe ser descargado de los tráilers oficiales y bandas sonoras de las series que estarán disponibles en el canal oficial de Bandai Namco Latinoamerica.

Luego, sube tu video a YouTube y copia el link en la página oficial del evento “Amo el Anime” de Bandai Namco Latam. El mejor video será premiado con una consola PlayStation 4, una edición de colección del juego “Dragon Ball Xenoverse 2”, una edición de colección del juego “One Piece Burning Blood” y una edición de colección del juego “Sword Art Online: Hollow Realization”.

Además de estos premios, las primeras cien personas que ingresen a la web oficial recibirán membresías por treinta días para utilizar el servicio de animé Crunchyroll gratuitamente durante un mes.

Para quienes estén interesados en participar pero no tienen idea qué es un AMV, es un video musical que mezcla escenas o momentos de una franquicia de animación japonesa, independiente que sea con su soundtrack original o no y son animadas según el ritmo de éstas. El primer video musical que mezclaba escenas de otra serie fue creado en 1982 por Jim Kapostaz, utilizando las escenas más violentas de “Star Blazer” con “All you need is love” de los Beatles.

De todas maneras si aún no tienes claro cómo realizar uno, se efectuará un show protagonizado por Miriam, conductora del programa de YouTube del canal Bandai Namco Now, quien te enseñará los mejores programas y tips para que te animes a participar.

Por mi parte también estaré mostrando mi creación. Anímate y date la oportunidad de jugar y ganar increíbles premios, inspirándote en tus series favoritas y mostrando tu fanatismo. La fecha máxima para participar es el 28 de febrero.

