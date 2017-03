Vardoc

Comentarista de videos y tecnología proveniente de Temuco, gamer y videoblogger en vardoc.cl, twitter.com/vardoc1 y facebook.com/vardoc1

Para acercarnos más a su nueva consola, Nintendo ha creado 1-2, Switch, una nueva apuesta por los minijuegos para jugar en compañía de familiares o amigos y acostumbrarnos a los nuevos controles y mandos.

Con un total de 28 minijuegos podremos ver de qué es capaz de ofrecernos la consola, aunque en algunos títulos queda bastante lejos de lo esperado y muestra a la nueva Nintendo Switch peor de lo que la conocemos.

Es el caso del minijuego tenis de mesa, en el que no utilizamos pantalla para jugarlo. En él nos sentamos frente a nuestro oponente, sólo guiándonos por el sonido de la pelota golpeando la mesa y nosotros moviendo los mandos. Sin duda un apoyo de imagen visual del televisor hubiera ayudado algo más, pero no tiene gracia jugar con un compañero y mover los controles.

Ahora, hay que tener claro que no podremos acceder de manera automática a los 28 minijuegos, sino que deberemos probar 5 de ellos la primera vez, escogiéndolos a modo de entrenamiento. Tras ello, podremos tener libertad de elegir el que más nos guste, y hay algunos verdaderamente entretenidos.

Es el caso de cofre del tesoro, uno de los mejores minijuegos y donde utilizamos la pantalla del televisor. Frente a nosotros veremos dos cofres atados por cadenas, uno para cada jugador. Para abrirlo deberemos girar el Joycon en la dirección correcta, para así soltar la cadena. Obviamente, el más rápido en hacerlo gana.

Otra de las críticas es que la modalidad de juego en grupo sea por sistema de turnos, por lo que nuestros amigos se quedarán mirando a la nada, ya que no se usa pantalla para algunos minijuegos y deberán esperar sin tener nada que hacer al lado nuestro. Además, carece de modo individual y es una experiencia multijugador dura y pura, además de ser un juego que nos invita a no ver a la pantalla.

Sin embargo, gracias a los minijuegos nos podemos dar cuenta del poder que tienen los JoyCon y su vibración HD, desenvolviéndose increíblemente bien, desde averiguar cuántas bolas hay en una caja de madera hasta utilizar giroscopios o puertos infrarrojos que detectan con mucha precisión nuestras gesticulaciones, o hasta ordeñar una vaca. 1 y 2 Switch hace que usemos todos nuestros sentidos para disfrutar de los distintos juegos que hay, una modalidad apta para que todo tipo de jugador pueda entretenerse, muy familiar y que nos recuerda a los antiguos juegos de mesa que disfrutábamos cuando pequeños.

El primer “party game” de Nintendo Switch sin dudas no ha llenado nuestras expectativas, si bien es bastante fácil y ligero de jugar. Esperábamos un poco más al no estar incluido con la venta de la consola, sino que su versión física se vende por separado y no a un bajo precio. Sin embargo, es indudable que 1 y 2 Switch se convertirá en el juego perfecto para compartir en reuniones con amigos, familiares y hasta con compañeros de trabajo, gracias a su carácter social y amigables títulos.

