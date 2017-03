La jugada de Golborne

Matías Godoy

Director de Economía para todos – www.economiatodos.cl

La semana pasada la Fiscalía dio por finalizada la investigación por el denominado “Caso Penta”. Tras dos años de diligencias, el ente persecutor se prepara para decidir si llevará a juicio oral a los principales imputados: los dueños de Penta, Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín y el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Importante recalcar que, en el marco del caso, ya hay dos sentenciados: el ex senador Jovino Novoa y el ex funcionario del SII, Iván Álvarez. Ambos, declarados culpables, cumplen pena remitida. En tanto, se sobreseyó a Hugo Bravo, ex gerente de Penta, tras fallecer días antes de su sentencia.

Uno de los imputados en el caso Penta es el ex ministro y precandidato presidencial por la UDI, Laurence Golborne.

El ex candidato a senador fue formalizado el 29 de junio del año pasado por delitos tributarios, en calidad de autor, cometidos entre 2012 y 2014 al facilitar boletas por servicios no prestados a más de 10 empresas. Sin embargo, tras una querella del SII, sólo fue imputado por las boletas emitidas a Penta, las que ascendieron a $120 millones de pesos.

No obstante, Golborne y sus abogados presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, alegando que el proceso llevado en su contra posee vicios de inconstitucionalidad. En su escrito, se aluden a las presuntas infracciones sobre la Ley de Donaciones que se le imputan. Al respecto, el ex ministro apela que la ley no contempla sanciones penales, por lo que resulta injusto que pueda estar arriesgándose a éstas.

El Tribunal Constitucional decidió acoger a trámite el requerimiento de Golborne y declaró la suspensión temporal del proceso que pesa en su contra. Sin embargo, ahora resta analizar si el requerimiento es admisible, para lo que se convocará a todas las partes el 14 de marzo para analizar el futuro del ex ministro.

Por ahora Laurence Golborne se aferra a la jugada que podría significar el fin de sus problemas. A nosotros sólo nos queda esperar que las instituciones funcionen, pudiendo evaluar si tras esto la vencedora será la justicia o la impunidad.

