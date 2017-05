Evento de aniversario para “Overwatch”

Vardoc

Comentarista de videos y tecnología proveniente de Temuco, gamer y videoblogger en vardoc.cl, twitter.com/vardoc1 y facebook.com/vardoc1

El popular shooter online de Blizzard “Overwatch” cumple un año de su estreno y la desarrolladora quiere celebrarlo con todo. Es por ello que crearon un evento especial y una edición aniversario del videojuego llamado “Overwatch: Game of the Year Edition” que da inicio el 23 de mayo extendiéndose hasta el 12 de junio de este año.

A través de la cuenta coreana de “Overwatch” en Twitter se anunció que en la nueva edición del juego estarán disponibles nuevos skins para Vintage Blackwatch Reyes, Strike-Commander Morrison, Overgrown Bastion, Security Chief Phara y Slipstream, con una línea futurista marcada distinto a lo que hemos visto y que, al parecer, representarán lo que sería el futuro de “Overwatch”. A esto, se suman nuevas líneas de voz de los personajes, aunque aún no han revelado nada específico.

Otro atractivo es que existirá un upgrade en las cajas de botín donde podremos llevarnos diez cajas a modo de bonificación. Cada una contiene objetos aleatorios con los que personalizar a tus héroes, incluidos aspectos, gestos, poses victoriosas, frases, grafitis y animaciones de presentación, así como créditos con los que comprar aún más opciones de personalización.

Además la nueva edición del juego del año contará con: un trazador para “Heroes of the Storm”, la mascota de Baby Winston para “Heroes of the Storm”, Retratos de Tracer, Reaper, Pharah, Winston, Bastion y “Soldier: 76” para “StarCraft II”, Una tarjeta con el tema de “Overwatch” para “Hearthstone” y Alas de misericordia para “Diablo III”.

Finalmente y lo más motivador es que Blizzard ofrece por el aniversario tres nuevas arenas, Eichenwalde, Temple of Anubis y Dorado. Mapas diseñados para juegos en modo 1v1 y 3v3.

Quienes aún no hayan tenido la oportunidad de probar este tremendo juego, Blizzard permitirá jugar “Overwatchto” totalmente gratis durante el fin de semana del 26 al 29 de mayo. La idea es poder potenciar nuevos jugadores y atraer una mayor cantidad de seguidores de la saga, quienes tendrán acceso totalmente gratis a los 24 héroes del plantel de “Overwatch”, así como a los 14 mapas en diversos modos, como partida rápida, partida personalizada y el Arcade. Los jugadores también tendrán la posibilidad de subir de nivel, ganar cajas de botín y desbloquear una amplia variedad de opciones de personalización. Además el juego estará disponible en 13 idiomas en todas las plataformas (Xbox one, Pc y Playstation4): inglés, francés, alemán, polaco, italiano, ruso, español de España, español de Latinoamérica, portugués de Brasil, coreano, japonés, chino simplificado y chino tradicional.

Y si decides comprar el videojuego tras ser parte de este increíble fin de semana, todos los progresos realizados durante el período de prueba se conservarán intactos.

Recordemos que “Overwatch” fue lanzado el 24 de mayo de 2016 y hasta la fecha ha roto varios rankings en ganancias y ventas. Durante el primer semestre de este año el juego alcanzó los mil millones de dólares en beneficios y supera los 25 millones de jugadores con cuentas únicas.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro