Atrapados en el tiempo

Estrenado mundialmente en uno de los epicentros del cine documental a nivel mundial, el prestigioso Festival Idfa de Amsterdam, y en medio de un activo y elogiado recorrido por diversos certámenes internacionales, llega a la cartelera “Los niños”, el más reciente largometraje de la realizadora Maite Alberdi.

Así como en sus anteriores trabajos, la cineasta se desenvuelve acá registrando cómo sus personajes interactúan con su entorno -como en su ópera prima, “El salvavidas”, o su notable cortometraje del año pasado, “Yo no soy de aquí”-, así como las rutinas sociales en las que están insertos, como en el corto “Las peluqueras” y su aplaudida y exitosa “La once”.

En esta ocasión se aborda a un grupo de personas con síndrome de Down, reflejando los más diversos ámbitos que implica esta condición: desde los matices simpáticos, adorables e ingenuos, hasta temas más complejos como el amor, el sexo, la muerte, la inserción laboral y la posibilidad de abrirse camino en una sociedad que no parece terminar de asumir qué lugar tienen en ella.

Los protagonistas son indiscutiblemente carismáticos, y la conexión que generen con el público dependerá de cada espectador: algunos quedarán más cautivados con el entrañable Ricardo, otros con la determinación y fuerte personalidad de Anita, otros con la energía y sensibilidad de Rita… A menudo nos reímos con sus travesuras o arranques de ingenio, y sentimos ternura y complicidad con lo que les pasa, pero termina prevaleciendo una cierta aura de tristeza y melancolía ante una cotidianidad irreversible y en buena medida ingrata e, incluso, injusta.

Este nuevo filme confirma la sensibilidad y capacidad de observación que caracterizan el cine de Alberdi, quien a lo largo de una década ha conseguido conformar un sello personal y una mirada muy reconocible. Su estilo, en el que parecen entrecruzarse la realidad y la ficción, es reconocible, y ya conforma un universo propio desde el ámbito de la observación, donde es fundamental el montaje, que a menudo hasta puede dar la impresión de que varias situaciones son intervenidas.

Tal vez sería interesante en el futuro verla explorar otros caminos y vertientes dentro del género documental.

La película tiene un buen ritmo y avanza fluidamente mientras va transcurriendo el tiempo en la rutina de sus protagonistas, aunque hacia el final da la impresión de no tener un rumbo tan definido.

Si bien las comparaciones no siempre son necesarias, no puedo dejar de decir que “La once” me parece más lograda y redonda. Por otro lado, quizá sería bueno también poder conocer cuán ingrata puede ser la realidad de las personas con síndrome de Down en un ámbito socioeconómico más bajo y con menos facilidades, pero eso puede ser materia para la exploración de otro realizador.

Más allá de esas apreciaciones subjetivas, “Los niños” es valiosa especialmente por instalar esta temática en el ámbito audiovisual local, permitiendo interesantes reflexiones, debates y cuestionamientos.

