Tu gran oportunidad para vivir la innovación

Leo Meyer

Periodista, fundador de diariopyme.com y de la comunidad innovarock.cl – @leomeyer

Te tengo una invitación para que llenes esta semana tu vida, mente y corazón con innovación. Toma tu agenda, deja de lado todo lo que acostumbras hacer (excepto los partidos de la selección chilena) y déjate llevar por esta serie de actividades que pueden cambiar tu vida. Y no exagero.

Lunes 12/06: último plazo que tienes para organizarte y participar de todo lo que más puedas. Adelanta lo que tengas para el resto de la semana y despeja tu mente para que llegue vacía y sin creencias respecto de lo que hasta aquí sabes de “innovación”. Tal como un niño, entrégate y sorpréndete de las experiencias que vivirás. ¿Tienes algo que perder? Más bien, pienso, que tenemos mucho que ganar.

Martes 13/06: cásate y embárcate con la innovación. Durante todo el día se realizará en Santiago el 5to Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico al que asistirán mentes creativas de Colombia, México, Perú y Chile para mostrar todo lo que hemos avanzado en la región y los desafíos pendientes. Este evento te ayudará a “pensar en grande” y entender cómo llevar tu idea de negocio a mercados internacionales. Yo, al igual que un grupo de profesionales motivados por lograr los cambios que Chile necesita, estaremos durante todo el día con charlas, paneles y un gran cierre que incluye un repaso por la historia del rock y cómo las Industrias Creativas se han transformado en el epicentro de la innovación mundial. Incluye fiesta. Inscripción gratuita en www.prochile.cl

Miércoles 14/06: comienza la 2da versión de la Feria Creo en Chile en Espacio Riesco, con entrada gratuita y más de 300 actividades que se extienden hasta el día jueves. Podrás visitar stands, conocer historias de innovadores chilenos que partieron con una idea y hoy tienen clientes en todo el mundo, también hay charlas técnicas y por cierto altas probabilidades de generar contacto con inversionistas. Inscripciones en www.creoenchile.cl

Jueves 15/06: el segundo día de esta feria del emprendimiento y la innovación, al que le sumo una especial actividad: a las 17:00 comienza una charla que me toca liderar y en la que explicaré por qué el rock y la innovación están íntimamente ligados. Si lo que quieres es vivir una experiencia única e inolvidable, acompáñame para vivir la música de una manera inédita. No quiero matar la sorpresa. Sólo te puedo adelantar que vivirás una “innovación unplugged” que removerá tus percepción y te ayudará a potenciar la actitud necesaria para liderar con éxito tu proyecto de vida o tu emprendimiento.

Viernes 16/06: el día para reunir todo lo aprendido y mezclarlo con lo que traías antes de participar de todas estas actividades. El resultado, tus opiniones y lo que harás en materia de innovación me lo puedes enviar al whatsapp +569 75797502.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro