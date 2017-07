Vardoc

El juego multijugador online más popular de estos últimos meses y que se ha vuelto moda entre los gamers es “PlayerUnknown’s Battleground”. Shooter al más puro estilo “Battle Royale” y que sin dudar asegura diversión por horas.

Su estilo y modo de juego es bastante simple, en un solo mapa se incluye un vasto grupo de jugadores para que se aniquilen entre sí, con una animación bastante real.

La historia parte en un avión que es manejado por encima de una isla y donde podremos elegir en qué zona queremos caer y en la que mejor sepamos jugar. Al caer no contaremos ni con armas, ni provisiones, ni habilidad alguna para sobrevivir entre otros 100 jugadores que fueron soltados. Lo más seguro es que encontremos en algún edificio algo para poder defender nuestra vida de los demás players, ya que la idea es que otros también caigan donde tú elegiste y, de esta manera, se da inicio a la partida.

Entre más tiempo pase, el mapa se irá achicando para ser más fácil el encuentro con otros jugadores y empujando a que se enfrenten entre sí. Si queremos obtener un mejor equipo, del cielo irán cayendo paquetes con ayudas y mejoras, pero será un reto obtenerlas. También dentro del escenario podemos usar vehículos para movernos con mayor rapidez, aunque ello hace que seamos un blanco muy fácil de capturar, sin embargo podemos usarlo como arma y atropellar a los otros jugadores.

Además, la entrega cuenta con una amplia variedad de armas, desde rifles para francotiradores, metralletas, pistolas de mano, etc, con una base balística muy realista aunque también nos encontraremos con otros objetos como granadas o minas que nos servirán para aniquilar a más jugadores. El juego no está pensado para disparar a lo loco, de hecho es importante conocer el terreno de juego y buscar una buena estrategia para poder sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible.

Acá no será mal visto quedarnos escondidos un rato dentro de un edificio o arriba de un árbol, acá la idea principal es mantenernos con vida antes que el mapa comience a achicarse y tengamos que enfrentarnos sin excusa a nuestros enemigos. Sin embargo, no es un juego de supervivencia, de hecho no contamos con alimentos ni medicamentos, acá sólo encontraremos armas para darles con todo a los otros jugadores.

“PlayerUnknown’s Battleground” es un juego bastante adrenalínico, con acción en todo momento, sobre todo porque podemos jugarlo en primera o tercera persona, como gustemos y, en cualquier momento, cambiar la cámara de juego. Además, gracias al Unreal Engine 4 la iluminación es muy destacable y la definición del dibujo, viéndolo a metros de distancia, es muy fina, pudiendo observar claramente edificios, jugadores y detalles de los escenarios. A lo anterior, se suman los efectos climatológicos y el modelado de los personajes que dejan claro el buen trabajo que se ha hecho con el juego.

Si te interesa probar un videojuego frenético, con un modo de juego cómodo y una jugabilidad sencilla, donde apuntar y disparar no es para nada tedioso, además de destacar por su gran variedad en armamento, ése es “PlayerUnknown’s Battleground” y puedes descargarlo directo de Steam para PC. Batallas que si jugamos solos o con amigos, son igual de tensas y emocionantes.

