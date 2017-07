Periodismo en Chile: de la concentración de medios a la democratización de oportunidades

Leo Meyer

Periodista, fundador de DiarioPyme.com y creador de la Comunidad Innovarock.cl.

El 11 de julio de 1956 se promulgó en nuestro país la Ley de la República Nº 12.045 que resolvió la creación del Colegio de Periodistas de Chile. Este hecho definió también el establecimiento de esta fecha como el “día del periodista”.

Gracias a una invitación del Colegio de Periodistas de Iquique, este 11 de julio de 2017 tendré el orgullo de dictar una charla a mis colegas y trabajadores de medios de comunicación de la Región de Tarapacá, quienes pidieron centrar mi exposición en tres temas: cómo crear un medio informativo segmentado con un modelo comercial no publicitario; cómo entender y comunicar la innovación como un contenido informativo que permita democratizarla; y cuáles son los desafíos del periodista en pleno auge de los nuevos medios llamados “redes sociales” que a su vez son alimentados con contenidos ciudadanos. Lindo desafío.

En materia de creación de un medio de comunicación cuyo modelo comercial no dependa de la publicidad hablaré de DiarioPyme, el primer medio para la pequeña y mediana empresa que comencé como un proyecto universitario el 2001 y que 8 años después fue adquirido por diario Publimetro en Chile. Ese sitio web desde el primer día lo definí como una comunidad activa, segmentada y organizada en torno a la información, lo que permitió generar ingresos por caminos lejanos al clásico modelo de la publicidad: seminarios, contenidos especiales a pedido y asesorías a otros medios, entre otros.

En lo que se refiere a la democratización de la innovación explicaré la urgencia de que los periodistas asumamos ese rol social olvidado por varios: somos comunicadores sociales antes que expertos en algún tema. El buen periodista debe preguntar desde la ignorancia y no desde la sabiduría, realizando al mismo tiempo tanto una labor informativa como formativa de cara a su público. Muchos colegas han olvidado que el periodismo es un puente que une y conecta la información, y no la fuente de información.

Eso me lleva al tercer punto ¿son las redes sociales y el llamado “periodismo ciudadano” una amenaza para los periodistas? Para aquellos sabios que en algún momento olvidaron su rol social, este escenario es una gran amenaza. Pero no para quienes estamos permanentemente conectados con las personas, las fuentes y los hechos. Todo lo contrario. Hoy tenemos más facilidades para entrevistar, difundir, trabajar desde cualquier parte y a menor costo, pero si lo que buscábamos era seguir siendo el único que recibe esa invitación vip con gastos pagados a un país desarrollado para asistir a un evento glamoroso, no. Eso se acabó.

La concentración de medios en Chile se ha transformado en una saludable democratización de oportunidades para aquellos periodistas que tomen la determinación de trabajar duro, asumir el rol social que jamás debió perderse y aprender del mundo del emprendimiento y la innovación para poder llevar a cabo su propio medio de comunicación con un modelo sustentable que no dependa de la publicidad tradicional. Se puede. Doy fe.

