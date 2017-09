Un terremoto grado 9.5 de intensidad en la escala de la innovación

Leo Meyer

Periodista, fundador de diariopyme.com y de la comunidad innovarock.cl

@leomeyer

Para darles tranquilidad y a modo de contexto al titular y contenido de esta columna es importante recordar que en el año 1960 Chile vivió el movimiento telúrico más fuerte registrado en la historia de la humanidad, alcanzando los 9.5 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó en la ciudad de Valdivia.

Tras el terremoto la ciudad quedó literalmente en el suelo y con cambios geográficos que dejaron huella para siempre, sin embargo sus habitantes han sabido levantarse y reconstruir de cero su entorno. ¿Lo más difícil? Superar el trauma de lo que significó ese evento.

Cincuenta y cinco años más tarde dos valdivianos se tomaban un café mirando el río Calle-Calle para discutir acerca del impacto cultural que significó ese terremoto grado 9.5 y cómo se podría revertir esta suerte de estigma negativo que se instaló en su querida ciudad y que le quitaba espacio a la innovación.

Fue así como desde las mentes de Felipe Peña y Fabián Acuña se comenzó a gestar un enjambre de movimientos telúricos disruptivos y asociados al tema que ellos mejor manejan: cómo la tecnología permite hoy a cualquier persona trabajar desde y para cualquier parte del mundo. Un concepto conocido como “trabajo remoto”.

“Terremoto versus trabajo remoto”, se repetían. “Atender requerimientos de todo el mundo desde nuestra hermosa Valdivia”, pensaban. “Tenemos que hacer algo”, se prometieron. Y vaya que lo hicieron. En agosto del año 2016 dieron vida a la conferencia más importante de latinoamérica centrada en el trabajo remoto. ¿Su nombre? “9 Punto 5”. ¡A cambiar la historia!

Pidieron apoyo entre sus redes y cientos acudimos al llamado, en mi caso para ayudarlos en la difusión y conducción del evento. Fueron más de 40 charlas, paneles, talleres y cerca de 500 asistentes durante los dos días que duró esta inédita actividad que remeció a toda la región y al país.

“No hay terremoto sin réplica”, fue la conclusión de Felipe y Fabián tras la primera versión y se pusieron a trabajar de inmediato en ello. Este 2017 otra vez vine a apoyar, sumé a mis redes, hicimos un programa de radio con entrevistas y junto a cientos de profesionales, a los que se sumaron marcas auspiciadoras, autoridades y expositores extranjeros, vivimos la segunda versión de esta conferencia hace apenas unos días.

Todos los contenidos audiovisuales de las dos conferencias están en www.9punto5.cl. Sólo permítanme insistir y resaltar lo que Felipe y Fabián hicieron por su ciudad: demostrar que cada región puede y debe sumarse desde su particularidad al carro de la innovación, que no existe terremoto que pueda impedir el sueño y que el epicentro de cualquier iniciativa regional está en la misma región, en su gente.

Gracias a la conferencia “9 Punto 5” se instaló el tema del trabajo remoto en Chile. Un punto de no retorno que nació, recuérdenlo para siempre, en la ciudad de Valdivia.

