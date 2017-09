Felipe Espinosa

No se tiene registro comprobable de un fenómeno como Irma. Eso de que el huracán supere toda escala, que salga de la métrica, que destruya los parámetros, eso es lo que nos mantiene alerta, la incertidumbre. El Caribe se revuelve entre lluvia y vientos mientras nosotros en la capital comenzamos a gozar de la previa primaveral que invita a dejar las chaquetas en casa y sonreírle al sol paseando por las calles. Disfrutar del ojo del huracán, salir a buscar, poética de escaso valor que entrega tranquilidad. Lo bueno de recorrer sin plan es la casualidad, así, moviéndonos y sin darnos cuenta, llegaba la hora de almuerzo, mis cachorros, como es normal, de manera temprana comienzan a sentir el llamado del hambre y quienes son padres entenderán que ese es un llamado que no espera y si espera, se vuelve una urgencia.

Sabía que estaba cerca, pero no sabía bien dónde estaba. De pronto me veo ante el frontis de la 19 compañía de bomberos de Lo Barnechea, con un gran letrero que invita a Le Sandwich, una propuesta sanguchera con poco tiempo de funcionamiento que se esconde entre los carros de quienes controlan el fuego, de hecho, me estacioné al lado de su ambulancia.

Sin importar que fuese temprano, ya había un par de mesas funcionando, con niños por supuesto, y nuestra sorpresa fue cuando nos comunicaron que todas las mesas del gran salón estaban reservadas. Ni modo, nos sentamos en la terraza, que nos pareció una mucha mejor opción, por su espacio y linda vista a la cordillera.

Esto de haberme propuesto una ruta sanguchera me tiene así, probando cada pan que se presente. Para beber, hay una coctelera variada, pero en nuestro caso nos quedamos bebiendo cerveza. Los niños disfrutaron de un riquísimo pollo apanado con sus papas fritas y de un sampler de mini hamburguesas con queso cheddar que los mantuvo en calma. Los papitos leímos la extensa carta y decidimos probar la mano de la hamburguesa casera. La presentación es destacable, lindo plato de madera y sobre papel encerado una porción de papas fritas y su salsa, a un costado un buen pan con la hamburguesa a elección. Probamos una que, además de la carne, traía camarones, mucha salsa, lechuga y palta. La otra artista de la mesa fue la llamada Le Fromage, una hamburguesa bien rellena con una mezcla de quesos, y sobre ella unos inmensos anillos de cebolla, tomate, lechuga y mayonesa. Tremenda elección, sumamente recomendable.

Mientras comíamos, el salón fue abarrotándose con grupos familiares. De hecho, al salir había una fila en la puerta esperando turno. Por algo será, si te sientas en una silla caliente es porque probablemente todos quieren estar ahí. Es el momento de Le Sandwich, es su minuto de disfrutar la buena racha.

Coordenadas: Le Sandwich, Raúl Labbé 12863, Lo Barnechea. Teléfono +56 2 29553214.

