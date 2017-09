Vardoc

El viejo héroe de guerra, Blaskowicz regresa en “Wolfenstein II The New Colossus” el 27 de octubre para las consolas Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, donde desataremos toda nuestra furia y poder en nuestra venganza contra el mundo nazi mientras la saga Wolfenstein cumple 36 años.

Tras viajar a la E3 en Nueva York, tuvimos la oportunidad de probar el nuevo lanzamiento de Bethesda, “WolfensteinII The New Colossus”. La historia inicia unos meses después de los acontecimientos del primer juego, exactamente cinco meses después de la terrible pelea de esa entrega con un Blaskowicz en silla de ruedas y con la mitad del HP.

Aunque nuestro cuerpo está funcionando al 50 por ciento, no hay límite para nosotros para destruir a nuestro antiguo enemigo Terro Billy. En el primer capítulo nos libramos de los soldados nazis mientras vamos encontrando algo con qué defendernos: una pistola y nuestra querido cuchillo para atacar en sigilo. Trataremos de avanzar y al vernos imposibilitados de movernos con facilidad deberemos encontrar alternativas a las escaleras para ascender por el submarino donde estamos.

En el camino nos encontramos con Seth, personaje de la primera entrega quien instaló trampas para frenar a nuestros enemigos, por ello tendremos que tener ojo para poder detectar a tiempo las zonas y no explotar en el intento, aunque podremos desactivarlas.

En el juego nos encontramos nuevamente con personajes antiguos como Anya, quien es nuestra aliada y amante, hasta esperamos gemelos. Tras superar el primer nivel , nos dirigimos a las calles de Nuevo México, EEUU, rodeados y en medio de un desfile de tropas nos hacemos pasar por un bombero para pasar inadvertidos entre las tropas con esvásticas en el pecho. Mucho más no contaremos para no matar la magia, pero sin duda el juego inicia de una manera asombrosa; una historia interesante y violenta, donde cada carácter de los personajes jugará un papel fundamental en el desarrollo de la trama.

Esta segunda parte se agarra de los aciertos que nos engancharon en “The New Order”, juego que demuestra el gran poder que hay en la brutalidad, exageración y humor de una saga icónica. Además, el juego sin duda sorprende por sus mejoras gráficas, sobre todo en el diseño de personajes, detalles en texturas e iluminación de los escenarios. Las mejoras visuales son gracias al motorid Tech 6, el mismo que fue utilizado en Doom, pero mucho más glorioso al estar disfrutando de las calles estadounidenses de los años 60. Además contamos con un menú mucho más intuitivo en la mejora de armas y en el seguimiento de nuestro progreso personal.

Desde este nuevo escenario comenzamos una nueva misión guiada por nuestros amigos en la Resistencia, la idea es colarnos en las filas nazis y detonar unas bombas, atravesar túneles, caminar por las líneas de tren subterráneas no sin antes combatir contra unos cuantos nazis. Lo jugado nos deja entrever que a medida que vayamos avanzando profundizaremos en la historia de la Resistencia y de Blaskowicz, gracias a increíbles cinemáticas y subtramas.

