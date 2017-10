Vardoc

Presentado por primera vez en 2014, finalmente “Cuphead” ya está disponible para su compra en las consolas Xbox One y para PC. El juego sorprendió por su apartado gráfico y similitud a los dibujos animados de los años 30, aunque hoy lo hace por mucho más.

La historia de “Cuphead” es tan sencilla como difícil de superar. Se centra en Cuphead y Mugman, dos simpáticos seres que pertenecen a un mundo imaginario y quienes inician la aventura en un casino de donde aprenderán una valiosa lección. Ambos acceden a apostar su alma al diablo, pero finalmente terminan perdiendo ante él. Sin embargo, Satán no es tan malo como se cree y les da una oportunidad para recuperarlas. Su misión será ajustar las cuentas con quienes le deben su alma al señor de las tinieblas y a partir de este punto, el mapa conecta con distintos niveles por donde podremos movernos con total libertad sin miedo a morir.

Desde allí iniciamos un entretenido viaje donde conoceremos criaturas de todos los tamaños, que si bien parecen bastante simples por su entretenido diseño, son todo lo contrario. Cada etapa, por así decirlo, no toma más de tres minutos para superarla, sin embargo son tres minutos llenos de intensidad, adrenalina y donde no tenemos ningún segundo para equivocarnos o titubear de nuestras decisiones. Y es que todo lo que hay en el mundo de “Cuphead” nos hace daño, sean enemigos pequeños, grandes, precipicios, etc y para superarlos tenemos tres vidas, por lo que si nos tocan o recibimos tres ataques en tres ocasiones distintas perderemos la partida e iniciaremos desde el principio del nivel.

Además, las monedas que vamos encontrando nos ayudan a acceder a desbloquear distintas armas y elementos para personalizar a los personajes.

Lo entretenido de “Cuphead” es su capacidad de mantenernos atentos en cada segundo, generando en nosotros un nuevo nivel de adicción. Es difícil perder por culpa del juego, de hecho trata de que mejoremos constantemente, ejemplo de ello es que podemos elegir el nivel de dificultad de los jefes, aunque si optamos por escoger el fácil, no podremos obtener las almas de los enemigos y no terminaremos la etapa. Por ende, nos obliga a tener que ser buenos para ir avanzando. Y aunque da la sensación de ser un juego corto, no lo es. Al tener niveles, o más bien jefes, extremadamente complicados, el juego se alarga en el intento de vencerlos, donde podemos morir cien veces de ser necesario.

Sin embargo, el juego al contar con modo cooperativo, sólo local, “Cuphead” se vuelve mucho más fácil de tragar y la aventura se torna totalmente asequible al poder revivir al compañero cuantas veces queramos.

Sus propios creadores, el Studio MDHR, lo definen como un juego de acción en 2D “run and gun”, y es que tienen toda la razón. Su modo de juego se centra en ir avanzando de escenario en escenario disparando en todo momento a cualquier objeto que se mueva. Aunque para nosotros es mucho más que eso. Es un juego impresionante, con personalidad, memorable y versátil, pudiendo jugarse solo o acompañado.

Sin duda estamos ante uno de las mejores entregas en lo que va de este año.

