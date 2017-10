¿30 días? El Congreso lleva 15 años sin pagar su factura a la Pyme

Leo Meyer

La discusión en torno a la necesidad de optimizar los tiempos de pago de servicios a las Pyme volvió a estar presente a través del importante mensaje entregado por la presidenta de la Asociación Gremial de Emprendedores de Chile (Asech AG), Alejandra Mustakis, tanto en encuentros con ejecutivos de grandes empresas así como durante su participación por televisión abierta para realizar preguntas a los candidatos presidenciales.

Una discusión de larga data que, particularmente, me llevó a crear el primer diario informativo para el sector Pyme en el 2001 (DiarioPyme) y que jamás ha sido considerada con carácter de “urgente” al momento de legislar en torno al tema. Pero la esperanza no se pierde y hay avances en el Congreso.

Un ejemplo: en el Senado se discute un Proyecto de Ley, propuesto por los legisladores Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Zaldívar, que busca modificar la Ley N° 20.416 fijando normas especiales para empresas de menor tamaño en materia de plazo y procedimiento de pago.

¿Qué pretende? Promover el pronto pago de las deudas contraídas con las Pyme cuando efectúan las ventas de un producto o prestación de servicios, estableciendo plazos y regulando el no cumplimiento de los mismos aplicando intereses por morosidad si es necesario. Un proyecto que recoge la experiencia comparada de la Unión Europea, la legislación de España y de Reino Unido, que han legislado con éxito en torno a esta materia.

Cita textual del anteproyecto: “Se establece como regla general el pago a 30 días pudiendo acordar un plazo superior de hasta 45 días si se vulneran los plazos establecidos en la ley o los acordados por las partes, y se establece un interés de mora para cubrir el costo del dinero por evitar la liquidez de las pyme”. El documento completo lo pueden revisar en el Sitio Web del Senado.

Este Proyecto de Ley comenzó a discutirse el mes de julio de 2016 sin urgencia y a más de un año, aún no se materializa. Tras el segundo informe entregado por la comisión de Economía del Senado, pasó a la comisión de Hacienda y ahí se encuentra desde el 11 de octubre de este año.

El Poder Legislativo, una vez más, emerge como el actor antagónico frente al esfuerzo de organizaciones civiles que denuncian y hacen lo que pueden por revertir el abuso de una gran empresa que se niega a adoptar buenas prácticas: iniciativas del Estado como el “Sello ProPyme” y el “Programa Mis Pagos” han logrado importantes avances, pero aún insuficientes.

Resulta paradójico que la voluntad legislativa por apurar el pago a las Pyme se retrase no solo 30, 60 ni 90 días, sino más de 15 años. Y tal como en los recreos de escuelas públicas, el futuro se le escapa a miles de niños o en los consultorios es la vida la que corre riesgo, del mismo modo las Pyme ven como sus sueños de emprender se transforman en pesadillas. Honorables Senadores y Diputados: sea con este Proyecto de Ley o con otro, basta de omisión. Basta. Resolver esta materia es urgente para el futuro de Chile.

