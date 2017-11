Vardoc

Comentarista de videos y tecnología proveniente de Temuco, gamer y videoblogger en vardoc.cl, twitter.com/vardoc1 y facebook.com/vardoc1

Este año se marca el décimo aniversario desde el lanzamiento del primer “Assassin’s Creed” y Ubisoft lo celebró de la mejor manera con un nuevo capítulo de la saga llamado “Origins”. El videojuego retoma la calidad de la que estábamos acostumbrados en sus primeras entregas, pero que, con el paso de los años, se fue disipando. Hoy “Assassin’s Creed Origins” era lo necesario para que la saga tuviera un verdadero cambio positivo.

Una aventura de acción, en un mundo abierto y en tercera persona, “Origins” nos presenta las bases de toda la saga hasta la fecha y qué mejor lugar para comenzar que en el antiguo Egipto, donde se inicia la Hermandad de los Asesinos. En la aventura tomamos el rol de un medjay llamado Bayek, quien protege a la gente del Reino Ptolemaico en un tiempo de disturbios. El faraón lucha por mantener su poder frente al contragolpe que Cleopatra está planeando contra él, es allí donde juega Bayek, quien deberá contactarse con las fuerzas secretas manipulando eventos y convirtiéndose así, en el primer asesino.

Durante los primeros minutos de juego tal vez no lo reconozcamos como un AC, su jugabilidad y modo han tenido variaciones que pueden resultar desconcertantes para quienes usualmente hemos jugado la saga, pero estos cambios son totalmente positivos. Ejemplo de ello es que ahora para correr a velocidad máxima lo hacemos sólo empujando el joystick y el parkour se ha reducido en un solo botón, que iremos pulsando al saltar, trepar, etc. La manipulación de Bayek es ágil y rápida, realmente sentimos que tomamos el control de un asesino, sigiloso y veloz, no como antes que sentíamos a los personajes pesados y lentos. “Origins” tiene el mejor parkour de toda la saga, da gusto correr, escalar y saltar entre tejados.

Otra grata sorpresa en “Origins” es el cambio en el sistema de combates que se acerca más al de “Dark Souls” que a las anterior entregas, los gatillos están asociados a los golpes fuertes y contamos con un escudo para bloquear, además del botón para esquivar, que da la sensación de que manipulamos a un tipo realmente ágil. Además, iremos comprando habilidades para que Bayek vaya aprendiendo nuevos golpes y movimientos. Nuestros enemigos van avanzando al igual que nosotros, por lo que deberemos cambiar estrategias de combate a menudo, sobre todo en las peleas contra los jefes, realmente son muy buenos. Con el nuevo sistema de combates, que a mi parecer es el mejor de todo AC, también llega un nuevo inventario más cercano al de los juegos de rol, donde al ir venciendo a enemigos y completando misiones, nos haremos de nuevos objetos y armas que se clasificarán según daño, calidad, rareza, etc.

Por último, “Origins” nos llama a explorar tumbas, combatir animales, recoger tesoros, todos son puntos de experiencia. Y nos invita a tomar las misiones secundarias que nos servirán para disfrutar de lo mejor del juego: los escenarios con gran calidad gráfica y lugares emblemáticos de la historia de la humanidad.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro