Las noticias que dominaron el año

Raúl Sohr

Analista internacional

El presidente Donald Trump polariza a la opinión pública. Podrán quererlo o rechazarlo, pero es difícil ignorarlo. The Economist, el reputado semanario británico, declara que no pudo escapar a la tendencia y que, a lo largo del 2017, llevo en portada en nueve ocasiones al mandatario estadounidense. Pese a ello, Trump no logró figurar como el personaje del año de la revista estadounidense Time. Esa distinción correspondió al movimiento “Me too” (yo también) que encarna a las víctimas del acoso sexual. A propósito del tema, 4,4 millones horas de lectoría fueron acaparadas por la ceremonia de toma del mando de Trump. Pero días más tarde una marcha de mujeres, que protestaban contra el sexismo consiguió seis millones de horas de lectoría.

Como todo político que acapara las noticias Trump recibe coberturas favorables y otras que no lo son. Frente a las noticias negativas Trump invoca una táctica muy recurrida por los nazis alemanes en los años 30. Los seguidores de Hitler descalificaban a los medios opositores motejándolos como “prensa mentirosa”. Trump ha puesto en boga el concepto de “fake news”, noticia falsa, para catalogar aquello que considera nocivo para su imagen. Ello, pese a que en múltiples ocasiones se demostró que los contenidos eran ciertos.

Con todo, el público tiene buen apetito para los desastres y los escándalos. Ello se desprende del estudio realizado por la empresa Chartbeat que monitorea ocho mil publicaciones en cincuenta países. La mitad proviene de estados angloparlantes, y un cuarto de Europa. Las denuncias y caída en desgracia del productor de cine Harvey Weinstein, por repetidos abusos sexuales, tuvo 15 millones de horas de lectoría. El anuncio del matrimonio del príncipe Harry con Mehan Markle logró tres millones de horas entre los lectores. Claro que la masacre en Las Vegas, donde murieron baleadas 58 personas en octubre, atrajo 8,5 millones de horas de lectoría.

En lo que toca al resto del mundo, el interés se concentró en la guerra civil siria que obtuvo 36 millones de horas. Algo menos que el ahora menguado Estado Islámico que totalizó 33 millones de horas. Los movimientos separatistas como el Brexit, para abandonar la Unión Europea, y el independentismo catalán, lograron, sumados, 24 millones de horas. En contraste, las elecciones francesas que llevaron a Emmanuel Macron a la presidencia y la votación alemana que dio una mayoría a la canciller Angela Merkel no lograron atención mundial. Tampoco consiguió gran cobertura la persecución de los rohingya musulmanes en Myanmar. En cuanto a personajes, a Trump le sigue el presidente chino Xi Jinping. Cabe recordar que el seguimiento es ante todo en la prensa anglosajona. Ello explica el porqué los huracanes Harvey e Irma que afectaron a Estados Unidos tuvieron una cobertura mucho mayor que María que devasto Puerto Rico y parte del Caribe.

Hace algunas décadas se debatía sobre el orden informativo mundial. Entonces se postulaba que las coberturas estaban dictadas por las potencias hegemónicas. Poco ha cambiado desde entonces.

