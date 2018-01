Riesgos, aciertos y experimentaciones

Joel Poblete

Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Tele 13 Radio.

Este jueves trae una de las semanas de estreno más atiborradas del último tiempo, en la que coincide el debut de ¡nueve títulos! Hay de todo: filmes animados, de terror, acción y comedia. Y en este último apartado, llega uno de los largometrajes más comentados de la temporada en Hollywood: "The Disaster Artist: Obra maestra". ¿Por qué tanto? Porque está centrado en Tommy Wiseau, el director, guionista y protagonista de la que para muchos es la peor película que se ha hecho -"The Room", de 2003-, y al mismo tiempo muestra el proceso de realización de esa cinta de contornos amateur y absurdos. Y porque el responsable de este trabajo, también como actor, director y guionista, es James Franco, quien ganó este domingo el Globo de Oro al mejor actor de comedia por su rol.

Más allá de su conocida faceta como actor, Franco ha desarrollado una prolífica labor como cineasta, muy poco difundida masivamente en el circuito internacional. Éste es su primer trabajo en este ámbito que llega a nuestra cartelera, y aunque hay que reconocer que en verdad su interpretación es muy divertida y asume distintos riesgos al abordar a un personaje tan particular y excéntrico como éste, "The Disaster Artist" no nos pareció tan magistral como muchos la han proclamado; y considerando la realidad que aborda, en las comparaciones que ha tenido con la notable "Ed Wood" de Tim Burton, no está al mismo nivel, ni en inventiva, ni en emoción ni en la mirada sicológica.

"Rey" de Niles Atallah, "Sapo" de Juan Pablo Ternicier y "La salamandra" de Sebastián Araya son los tres estrenos chilenos de la semana, y si bien ya son de por sí muy diferentes a lo que ofrece habitualmente el cine nacional, del trío llama especialmente la atención la propuesta de Atallah, quien en su segundo largometraje confirma el talento y creatividad que ya llamaron la atención en su debut en 2010, con "Lucía".

A partir de un personaje real como el autoproclamado "rey de la Araucanía", Orélie Antoine de Tounens, la experimentación formal y narrativa del realizador se expresa en un relato tan pronto cautivador y enigmático, como lúdico, de cuidada visualidad y de estimulante modernidad y actualidad a pesar de que su protagonista y entorno pertenezcan al siglo XIX.

En cuanto a la animación, de los dos estrenos de esta semana en esa categoría, la brasileña "El niño y el mundo", que se exhibirá a través de la Red de Salas de Cine de Chile, es quizá el más atípico: escrita y dirigida por Alé Abreu, ya de partida llama la atención que una producción de apariencia sencilla, humilde y además latinoamericana, haya sido nominada al Oscar al mejor largometraje animado. Aunque llegue con más de cuatro años de retraso, de todos modos vale la pena verla, por la belleza y poética simpleza de sus dibujos, la importancia del color y la música y la variedad de estilos y técnicas que utiliza, pero también por su opción de prescindir de los diálogos para contar una historia agridulce y emotiva con mucho lirismo, pero también una fuerte carga de crítica social que le da matices de tristeza y desencanto.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro