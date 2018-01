Futuro Ministro del Trabajo y su desafío en inclusión laboral

Andrea Zondek

Los equipos de trabajo del próximo Gobierno ya comienzan a tomar forma. Desde los perfiles de quienes asumen los distintos ministerios se comienzan a conocer los acentos que tendrá el programa de Gobierno del Presidente Sebastian Piñera. Uno de ellos será la relación con el empresariado y sus efectos en lo que esperan sea una mayor reactivación de la economía.

Quienes trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad, sabemos que hay compromisos y tareas que abordar, las cuales en gran parte recaerán en la cartera de Trabajo, iniciativas que deberá sacar adelante el designado Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

Importante será implementar la ley de inclusión laboral. En este punto, el Ministro debe tener claridad que no sólo se trata de poner en marcha un acuerdo con el empresariado para que se concrete el 1% de cupos laborales para personas con discapacidad, en empresas o instituciones públicas con más de cien trabajadores, sino que la inclusión para que sea exitosa, implica cambios culturales de los cuales no están ajenos los empresarios, los trabajadores, el Gobierno y el Estado en su conjunto. En esta tarea, la mediación laboral, el acompañamiento en el proceso,es vital. No queremos una ley de letra muerta.

Avanzar estableciendo que el trabajo es un derecho para cualquier persona sin importar su condición, que la base de una exitosa inclusión laboral es encontrar a la persona idónea para la necesidad de la empresa y, desde las políticas públicas, conocer esas necesidades, son los elementos clave para hacer la diferencia.

Desde Fundación TACAL queremos que la nueva ley de inclusión laboral sea un éxito. Por eso, y en nuestro permanente afán de colaborar con todos quienes tienen interés en avanzar en esta línea, hemos puesto a disposición -en forma gratuita- el Manual de Inclusión Laboral Efectiva de Personas con Discapacidad. Asesoramos los procesos y respondemos todas las inquietudes. Sin duda apoyaremos a las nuevas autoridades en lo que soliciten para avanzar en este Chile que ya inició su camino a la inclusión.

Esperamos que desde el 11 de marzo, la cartera de Trabajo y en especial el Ministro Monckeberg den prioridad a la inclusión laboral. Porque cuando hablamos de desarrollo del país, no sólo debemos fortalecer las cifras con empleos de calidad, sino que hay que dar espacio a la diversidad e incluir a todos.

