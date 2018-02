Far Cry 5, la grata sorpresa de Ubisoft

Poco antes que finalizara el año, Ubisoft nos entregó una grata sorpresa durante la E3 2017: el anuncio de Far Cry5, juego que retoma nuevamente las riendas de la historia principal y que estará disponible para las plataformas PC, Xbox One y Ps4.

Transportados al norte de Estados Unidos, deberemos enfrentar una secta apocalíptica conocida como la Puerta del Edén, que tiene su sede en el corazón de Hope County, Montana.

Para rescatar a sus ciudadanos y para acabar con el líder Joseph Seed,tendremos a disposición una gran cantidad de vehículos y armas para poder vencer cualquier desafío que se presente en tierra, mar o cielo.

En el juego ya no tomamos el papel de Jack Carver o Jason Brody, ahora creamos nuestro propio protagonista y no estaremos solos, ya que nos acompañará nuestro fiel amigo perruno Boomer, quien nos ayudará a encontrar recursos como municiones y armas, además de atacar a los enemigos.

Ubisoft confirmó que Boomer será inmortal, por lo que no tendremos que preocuparnos del bienestar de nuestro súper perro.

A nuestro compañero peludo, sumamos la capacidad de reclutar personas para que nos ayuden en nuestra misión.

Ya habíamos visto este sistema de juego en Far Cry 2, aunque en está ocasión se llevará al siguiente nivel.

Conoceremos a Mary, dueña de una cafetería, al pastor Jerome Jeffries y Nick Rye, un apasionado por los aviones, lo divertido es que tendremos la capacidad de entrenarlos para potenciar sus habilidades.

Far Cry 5 cuenta con dos modos, el Historia y el Cooperativo online para jugar toda la campaña junto a otro jugador y no sólo las misiones secundarias como se hizo en el pasado, la única particularidad es que se requerirá de conexión a Internet, ya que no estará disponible de manera local para los usuarios.

Otra de sus grandes características ofrecerá libertad total desde el principio del videojuego y no existirán zonas restringidas, al más puro estilo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

El videojuego nos brinda la oportunidad de escoger cuándo, dónde y cómo enfrentarnos a nuestros enemigos o a cuál atacar primero.

Con base a ello, contaremos con un medidor de resistencia que irá variando según las zonas que vayamos ganando y los aliados que reclutemos. Otra novedad es el editor de mapas con el que crearemos nuestras propias historias para disfrutarlas en solitario, con o contra nuestros amigos, además de la amplia variedad de actividades que podremos realizar, desde surcar los cielos pilotando avionetas o detenernos en un río cercano para pescar.

Ubisoft informó que Far Cry 5 será el juego de la saga más grande hasta la fecha, donde, además de la libertad que ofrece y las dimensiones de su nuevo universo, contaremos con un amplio menú de armas y vehículos para utilizar a voluntad.

Su lanzamiento está previsto para el 27 de febrero de 2018 y contará con tres ediciones: la Estándar, Deluxe con DLC exclusivo y la edición Gold que suma un pase de temporada.

