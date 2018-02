Deep Fake: el horror que viene

Comunicador multifacético, experto en marketing y redes sociales y emprendedor por naturaleza.

Es como tener un títere y meterle la mano, pero usando el rostro y “transformandose” en otra persona. Es caricaturesco e imperfecto, pero es un trailer de una amenaza fantasma. Siempre me llamó la atención que los imitadores chilenos no lo usen: es llegar y enchufarse. Esta ahí, en el celular. Y seguramente cualquiera puede sacar al Stefan Kramer que lleva adentro para armar un video popular.

La tecnologia siempre evoluciona a pasos agigantados. El problema es que se puede transformar en algo digno de Black Mirror, la serie distópica, de un momento a otro y sin ningún freno.

Imagínese usted que su hija o su pareja graba un video para adultos. O usted mismo o misma. Y usted nunca se grabó ni su hija o pareja lo hizo. Y es tan realista que es difícil de negar. Piense en el costo que eso tiene para su trabajo, para sus amigos. Piense en que pasaría si lo transforman en una marioneta de video en medio de una imagen poco satisfactoria para sus jefes.

La noticia es que eso esta pasando. La tecnología se llama Deep Fake y tiene a Hollywood horrorizado. Deepfakes y Nathalie Portman es de lo mas buscado en Reddit, una red social donde los usuarios puntean links y comparten información. El fenómeno tiene a actrices de "Game of Thrones" situadas en videos para adultos y no pueden pararlo. El match se arma buscando una actriz “parecida” para enmascararla en tiempo real con la imagen. La inteligencia artificial, para variar, ahora aplicada al diseño de personas, sigue rompiendo límites. Y es escalofriante porque realmente logra volver difícil quien es real de quien no.

El software se bajó 100.000 veces de las redes estas semanas. Empezó siendo una utilidad de programación. Pero rápidamente está dejando de ser una herramienta marginal. Lo peor es la optimización de estos mundos en el tiempo, ya que arma todo un caudal de porno de venganza. Y qué decir de las llamadas Fake News que tienen un nuevo aliado: el video. Ya no sólo el texto.

Los expertos dicen que entre 3 y 5 horas de edicion y los selfies sumados pueden generar una situación monstruosa. O sea, la imagen de las personas disponible puede situarlas en contextos horrosos.

Como todo se vuelve un meme, el más popular es el juego de situar a Nicholas Cage en distintas peliculas. Sirve como un campo de entrenamiento de programadores psicóticos dispuestos a usar la imagen de otro a su disposición, el juego de ser pequeños dioses sobre el otro.

Ayer martes 6 fue el Día Mundial de la Seguridad en internet. Antes educábamos a nuestros hijos sobre la base de la información que compartían. Ahora tenemos que hacerlo bajo el foco de cuidarlos en su autoestima: cualquiera puede usar sus fotos. Pero peor aún: cualquiera puede usarlos de títere en estos tiempos en internet ¿que terminaremos haciendo? ¿escondiendonos todos ante la oleada de inadaptados que pueden dañar una vida?

No sabemos lo que nos depara el futuro. Lo que si sabemos es que, en el presente, hay que dudar de todo lo que cruza nuestros ojos. El Deep Fake esta cerca.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro