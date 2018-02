Ya en el mes de febrero, llegó el tan ansiado reglamento de la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. Digo ansiado porque la aprobación de la ley fue un hito relevante en la activación por parte de las empresas, especialmente privadas, en incluir personas con discapacidad a sus empresas.

El reglamento nos delinea el trabajo que debemos hacer, como apoyar, en el caso de nuestra fundación, a las empresas para que los procesos de inclusión sean un enriquecimiento para la empresa y no un problema; y para las personas con discapacidad, para que sea una experiencia positiva que los potencie como ciudadanos de un país que finalmente decide incluirlos.

Qué cambio de mirada está viviendo nuestro país. Tan necesaria la ley. Si bien hay muchos que podrá gustarles o no la obligatoriedad, la verdad es que esta es la única forma que conozco para que de verdad se viva un cambio cultural. Un empresario el otro día me dijo: “Hace tanto tiempo que teníamos pensado iniciar un proceso de inclusión de personas con discapacidad, años creo yo, pero tuvo que venir una ley para que finalmente hiciéramos lo que teníamos que hacer. Un empujoncito nos viene bien a todos”.

Yo no podría haberlo dicho mejor. Es cierto. A veces, necesitamos un pequeño “empujoncito” para tomar la decisión de avanzar. Es que siempre tenemos urgencias, importantes no me cabe duda, pero lo relevante lo dejamos muchas veces de lado.

Las personas con discapacidad hoy tienen un desafío importante. Formarse para que puedan acceder a buenos puestos de trabajo. La educación, la formación laboral, es importante para incluirse en una empresa con competencias claras y determinadas. Es por ello, que como Fundación Tacal, mucho antes de esta Ley, desde el año 1985, que tomamos la decisión de formar para el trabajo a las personas con discapacidad. Hoy en el año 2018, con orgullo decimos que tenemos incluidas en empresas a más de 2.500 personas con discapacidad en puestos de trabajo regulares y con contrato indefinido.

Invitamos a todos, personas con discapacidad a formarse gratuitamente, a empresarios a que nos llamen para iniciar el proceso de inclusión. Este es un camino precioso, que debemos hacerlo juntos y bien. La experiencia tiene que ser positiva para todos. Si quieres hacerlo, llámanos. Felices los acompañamos en el proceso.

