Un nuevo logro de PTA

Aunque no todos tengan el mismo entusiasmo hacia su filmografía, pocos cinéfilos no estarán de acuerdo en que Paul Thomas Anderson (conocido por sus fans como PTA) no sólo es de los cineastas más talentosos y estimulantes del cine estadounidense contemporáneo, sino además uno de los que ha sabido desarrollar una trayectoria más personal y contundente. A lo largo de dos décadas y con apenas un puñado de títulos, nunca deja de sorprender, y su octavo largometraje, "El hilo fantasma", nominado a seis Oscar incluyendo mejor película, director y actor, es el más reciente ejemplo.

Ambientado en sofisticados círculos de la clase alta en el Londres de los años 50, el film se centra en un exigente y cotizado diseñador de modas y en particular la relación que entabla con una joven que se convierte no sólo en su pareja, sino además una suerte de musa que viene a desestabilizar la excéntrica perfección de su rutina cotidiana. En apariencia podría ser sólo una bella y detallista producción de época, pero en manos de Anderson esta historia vuelve a ser un profundo retrato psicológico de personajes intensos, complejos e indescifrables, y a la vez una acuciosa mirada social.

Si bien en trabajos como "Boogie Nights", "Magnolia" e, incluso, "Petróleo sangriento", Anderson consiguió deslumbrar tanto a los críticos más exigentes como al público masivo, el tono, el ritmo y las tan particulares opciones narrativas que ha asumido en "Embriagado de amor", "The Master" o "Puro vicio" o en esta nueva producción le otorgan una densidad y sensibilidad muy particular a sus relatos, que probablemente no conecten tan fácilmente con cualquier espectador.

Pero la recompensa es inmensa, porque no sólo la suntuosa dirección de arte y la estilizada fotografía son sencillamente notables, como era de esperar el diseño de vestuario es espléndido y Jonny Greenwood (¡al fin nominado al Oscar!) vuelve a fascinar con otra increíble banda sonora, sino además como es costumbre en las películas del realizador, hay grandes actuaciones: no debería sorprender que Daniel Day-Lewis se luzca en la que ha anunciado será su última actuación fílmica, o que Lesley Manville está genial interpretando a su hermana, pero Vicky Krieps es una auténtica revelación. Ya por apreciar el juego de gestos, miradas y silencios de este trío, "El hilo fantasma" es un imperdible. Pero lo mejor es que es más que eso. Mucho más.

"El hilo fantasma"