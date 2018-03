Una verdad incómoda

Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Tele 13 Radio

Desde inicios de la década pasada y gracias a "I love Pinochet", "Opus Dei" y especialmente con "El mocito", la directora Marcela Said aportó una mirada interesante en el documental chileno a partir de temas incómodos y que pueden generar divisiones en ciertos sectores de la sociedad de nuestro país. Sin embargo, sus incursiones en la ficción han sido menos convincentes, a pesar de ciertos logros: tanto con "El verano de los peces voladores", como con "Los perros", que debuta esta semana en la cartelera local, volvió a indagar en realidades vigentes y reconocibles, pero ahora a partir de situaciones y personajes ficticios.

Ambos largometrajes tuvieron su estreno mundial en el Festival de Cannes: el primero, en la Quincena de Realizadores de 2013, y el más reciente, el año pasado en la Semana de la Crítica. Y los dos se ambientan en el entorno de la clase chilena más acomodada, concentrándose en cómo ésta asume -o no- temas pendientes que como país aún no conseguimos resolver: el conflicto mapuche en un caso, los lazos pendientes con la dictadura en el otro.

"Los perros" no carece de interés y tiene unos cuantos aciertos, pero como ya le pasaba en su filme anterior, la mirada de Said a la clase alta es un poco reduccionista, estereotipada y no va más allá de la superficie; entre lo más destacable figura el trabajo de dos franceses: la fotografía de Georges Lechaptois y la banda sonora de Grégoire Auger, que sugieren la inquietud y ambigüedad que la lánguida puesta en escena no consigue desarrollar por completo, aunque el desenlace sea sugerente, ayudado especialmente por el uso del sonido. Tampoco ayuda demasiado a la trama que cueste empatizar con sus personajes pesados y altaneros (como la protagonista mimada, antojadiza e impulsiva que encarna Antonia Zegers), a pesar de los intentos de sus reconocidos actores, en particular Alfredo Castro, dando vida al severo y serio ex militar que imparte clases de equitación.

"Las travesuras de Peter Rabbit"

Basado en el célebre cuento que la británica Beatrix Potter escribió a principios del siglo pasado que ya ha sido adaptado previamente en versiones televisivas, este quinto largometraje del cineasta estadounidense Will Gluck -el mismo de comedias como "Se dice de mí", "Amigos con beneficios" y el remake del musical "Annie"- intenta hacer más modernos y actuales los personajes y situaciones, pero conservando el encanto y ternura del original literario. El ejercicio funciona, refleja bien el ambiente de la campiña inglesa y en su interacción entre actores reales y simpáticos animales generados digitalmente por momentos recuerda lo que hace más de dos décadas consiguiera "Babe, el cerdito valiente"; y aunque no llega al mismo nivel, en su último tramo se vuelve un poco esquemático y su humor es quizá menos ingenuo que en el texto que le dio origen, de todos modos es un filme divertido y que puede entretener a niños y adultos.

