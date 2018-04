Partió la Ley de Inclusión, ¡los desafíos se vienen!

Presidenta Fundación Tacal

No hay plazo que no se cumpla. El 1 de abril partió la Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad, una buena noticia, que hará la diferencia entre un antes y un después para más de 2 millones 600 mil personas en Chile.

Hasta hace unos días, las empresas -muchas veces- incorporaban a personas con discapacidad porque tenían una sensibilidad especial en el tema, porque había un familiar en dicha condición o porque una fundación como Tacal los motivaba a ser parte de los cambios que aspirábamos para el país. Hoy esto es un derecho.

La Ley de Inclusión Laboral es una tremenda ley, lo hicimos saber en una actividad conjunta con la senadora Ximena Rincón. Ahí señalé que nos va a ayudar a tener un tremendo cambio cultural como país, qué duda cabe. Sin embargo, también tiene un gran desafío ético.

Efectivamente hay dos caminos. Uno es llenar el cupo sin mediar las consecuencias y, el otro, avanzar hacia la inclusión pero con los cambios culturales internos que requiere la empresa. ¿Qué significa esto? Va desde una nueva manera de selección de personal a capacitar a los futuros compañeros de trabajo sobre lo que significa incluir. Este es un punto clave, porque si el maltrato es malo, la sobreprotección lo es aún más. Este es un cambio de enfoque muy importante: avanzar hacia una inclusión por competencias y por derecho, no por pena ni por caridad.

Tengo la convicción que si hacemos bien la pega y colocamos a la persona porque tiene las competencias para desempeñar un cargo, vamos a contar con los mejores trabajadores. Si tomamos el camino fácil, sin la competencia, sin la dignidad de las personas, evidentemente va a perder la empresa y la persona con discapacidad, y ganaran los inescrupulosos de siempre que apuntan a que el empresario sólo cumpla una cuota.

Hay que entender que este es un proceso que no se hace de la noche para la mañana. La ley no aborda todos los aspectos de la inclusión. Los distintos actores deben considerar la baja escolaridad de las personas con discapacidad, que el 70% de ellos no tiene experiencia laboral, los prejuicios, la falta de espacios habilitados e incluso las medidas de seguridad. En cada uno de estos aspectos hay que trabajar en forma paralela.

Desde Fundación Tacal hemos aportado creando el Manual para la Inclusión Laboral Efectiva de las Personas con Discapacidad, documento al que se accede en forma gratuita en nuestro sitio web. Esta es una herramienta concreta para que los equipos inicien el camino de la inclusión.

Hoy sólo queda tomar opciones y considerar que no hay lugares complejos, lo difícil es botar las barreras y dejar atrás el desconocimiento. La Ley de Inclusión Laboral ya inició su camino… ¿te sumas?

*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 223210700; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro