Las aventuras del joven Han Solo

Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

A juzgar por todos los entretelones que se fueron filtrando a lo largo del último año, había muchas posibilidades de que "Han Solo: Una historia de Star Wars" resultara un fiasco. Los dos directores que iniciaron el rodaje, Phil Lord y Christopher Miller -responsables de la divertida e ingeniosa "La gran aventura Lego"- fueron despedidos cuando ya tenían más de la mitad de la película filmada, lo que desembocó en que fuera convocado para reemplazarlos el veterano Ron Howard, cineasta de carrera atractiva pero irregular, responsable de recordados títulos de los 80 y 90 como "Splash", "Cocoon" y "Apolo 13" y ganador del Oscar por "Una mente brillante", quien fácilmente pasa de un taquillazo de escaso vuelo como "El código Da Vinci" a aciertos como "Frost/Nicon". Y por si fuera poco, circularon rumores de que el desempeño del protagonista del nuevo film, Alden Ehrenreich, había hecho necesario llamar a un "coach" actoral para ayudarlo a trabajar su ya mítico personaje, a quien el largometraje retrata en su juventud, antes de la cinta donde se dio a conocer en 1977.

Con esos antecedentes, y luego de las primeras reacciones de los expertos tras el estreno mundial en el Festival de Cannes, que fueron en general tibias o negativas, al parecer era mejor no hacerse demasiadas expectativas. Y quizá eso ayudó, o simplemente los críticos fueron excesivamente implacables, porque el resultado es mejor de lo esperado. "Han Solo" no será una gran película, se le pueden hacer reparos y en verdad no ofrece nada nuevo ni es tan inspirada como el anterior y elogiado "spin off" de la saga galáctica, "Rogue One", que a fines de 2016 entusiasmó a los fans, pero de todos modos es efectiva y entretenida, y no desentona en el "universo" Star Wars.

Una de las cosas más cuestionadas es la apuesta por su protagonista, detalle no menor, porque ¿cómo se reemplaza a Harrison Ford en uno de los roles que lo convirtieron en un ícono y cimentaron su fama? En títulos como la no estrenada en Chile "Hail, Caesar!", Ehrenreich ya demostró que tiene talento y carisma, y acá es bastante eficaz, sobre todo si no se lo intenta comparar con Ford. Y si de todos modos no convenciera o entusiasmara, igual está bien rodeado por un elenco que incluye a actores tan habitualmente sólidos como Woody Harrelson y el cada vez más de moda Donald Glover.

¿Era innecesaria esta película? En gran medida sí, pero igual de seguro tendrá buenas recaudaciones y habrá miles de personas en todo el mundo felices de verla. Aunque tiene buenos efectos especiales y un ritmo bien llevado, no se puede negar que todo ofrece una cierta sensación de "déjà vu": desde el argumento, las situaciones y las personalidades de los personajes hasta la efectiva música de John Powell con las ineludibles citas a las ya inmortales melodías originales de John Williams, hay distintos guiños que deleitarán a los más fanáticos. Para el resto, igual como convencional mezcla de acción, aventuras y romance, esta nueva "historia de Star Wars" no debería resultar tan fallida o decepcionante como muchos pronosticaban.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro