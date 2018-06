Lo que faltó en la cuenta presidencial

Presidenta Fundación Tacal

Escuché en detalle la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera. Rescato que hayan existido algunas alusiones para lograr un nuevo trato y una cultura de respeto con las personas con discapacidad, junto a niños, mujeres, inmigrantes, adultos mayores o el mundo rural. También destaco el interés en transformar ciudades y edificios para hacerlos inclusivos. Pero, eché de menos algunos temas que esperaba estuvieran presentes en el discurso.

Quizá el más importante fue la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad que ha tenido un impacto tremendo y fue uno de los pendientes. Esta norma es única en Chile y ahora hay un antes y un después para las personas con discapacidad cuando de empleo hablamos.

No tenemos que olvidar que en el país existe un potencial de más de 2 millones de chilenos con discapacidad que pudieran incluirse en un empleo, y que esta ley ha activado al mundo empresarial como nunca antes se había visto en nuestro país.

También esperaba algunos anuncios en materia de salud. Por ejemplo, me habría encantado escuchar que en las reformas a las isapres no solamente se hubiera informado del fin de las preexistencias y un plan universal de salud. Un gran anuncio hubiera sido, que las isapres fueran normadas para impedir la exclusión de personas con discapacidad. De esta forma el derecho a la salud sería para todos y no sólo para algunos.

En materia educacional, hubiera querido oír la implementación de una ley de cuotas para colegios y escuelas. De esta forma, todos los niños y niñas de Chile tendrían la posibilidad de estudiar y de compartir con sus pares con discapacidad. Y, ¿saben qué? Les aseguro que no sería necesaria una ley de cuotas en el ámbito laboral, porque desde pequeños valoraríamos la diferencia y no la distinguiríamos como algo especial.

Sueño que las autoridades chilenas, gobierno y congreso, continúen dando pasos significativos para la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad chilena.

Chile no podrá llegar al desarrollo si dejamos atrás a las personas con discapacidad.

*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.

