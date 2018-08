Variada cartelera para "pasar agosto"

Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

Nuevamente muy variada está la cartelera en estos últimos días de agosto. Entre los nuevos títulos se incluyen otro vehículo de acción protagonizado por Mark Whalberg -"Milla 22: El escape"- y dos documentales locales. "Riu, lo que cuentan los cantos", de Pablo Berthelon, se exhibirá a través de la Red de Salas de Cine de Chile y se centra en el traspaso de la tradición oral y musical de Isla de Pascua a través de una madre y su hija transexual. Es quizá un poco plano en lo formal, pero valioso como rescate antropológico y cultural. "Petit frère", ópera prima de Roberto Collío y Rodrigo Robledo, que se podrá ver tanto en salas alternativas como en multicines, es una interesante mirada a la realidad de los inmigrantes haitianos en Chile, que en vez de optar por un enfoque más tradicional elige un acercamiento más experimental y menos lineal.

De los estrenos más masivos, destacan también alternativas muy diferentes. Una década después del exitoso traspaso al cine del musical "Mamma mia!", su secuela, "Mamma mia! Vamos otra vez", sorprende al ser mucho mejor que la original. No era muy difícil, dirá más de alguno, considerando que al margen del entusiasmo de su elenco, la belleza natural de la isla donde se filmó y, cómo no, el irresistible encanto del cancionero de Abba, la película en sí misma era bastante mediocre en lo visual y narrativo. Ahora la nueva historia, con el recurso de alternar el pasado y el presente, no tiene un argumento muy inspirado, pero igual es efectiva. El cineasta británico Ol Parker es muy eficiente y su reparto vuelve a lucirse por lo afiatado, destacando la talentosa Lily James y la publicitada aparición de Cher, que se hace esperar, pero vale la pena. Incluso, esta segunda parte disimula hábilmente que las canciones más populares ya estaban en el filme anterior.

A su vez, en "El ángel", uno de los largometrajes argentinos más taquilleros de este 2018 al otro lado de la cordillera, el director Luis Ortega aborda un llamativo caso policial inspirado en un personaje y hechos reales que estremecieron a la sociedad transandina de principios de los años 70. Algunos encontrarán que el filme es superficial o demasiado "ondero" y que no indaga mayormente en las causales del comportamiento criminal de su protagonista, ni profundiza demasiado en la sicología de sus personajes, pero eso no disminuye la energía y fluidez con que se desarrolla la historia, la buena labor de sus actores y, muy especialmente, la espléndida ambientación de época, tanto en lo visual como en la banda sonora.

Y un año después de la hermosa "Frantz", "El amante doble" trae de regreso a nuestros cines a uno de los realizadores franceses más estimulantes de las últimas dos décadas: François Ozon. Estrenado mundialmente en la competencia oficial del Festival de Cannes, con su mezcla de intriga sicológica y thriller de intenso erotismo, este largometraje es uno de los más divisivos de su autor, pero a pesar de sus irregulares resultados y su historia que pone a prueba lo verosímil, no se puede negar que posee atmósfera y consigue perturbar o al menos inquietar al espectador.

