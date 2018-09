Talento iraní en terreno español

Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

Era uno de los títulos más esperados del año por muchos cinéfilos. El elogiado y premiado cineasta iraní Asghar Farhadi, ganador de dos Oscar a la mejor película extranjera -por "La separación" y "El viajante"-, filmó su nuevo largometraje, el octavo de su carrera, en España, en castellano y con tres reconocidas figuras hispanoparlantes como protagonistas: la pareja de ganadores del Oscar, Javier Bardem y Penélope Cruz, y el argentino Ricardo Darín. Y cuando se confirmó que sería el filme inaugural este año en el Festival de Cannes, las ya enormes expectativas aumentaron aún más con "Todos lo saben". Aunque los resultados no generaron tanto entusiasmo en público y crítica como se esperaba…

Es verdad que Farhadi no convence por completo y que este trabajo no llega a la misma altura de los que hace casi una década empezaron a cimentar su prestigio internacional, pero eso no significa que no tenga aciertos. De partida, siempre es un riesgo para un realizador filmar en otro idioma y en un país o una realidad muy distinta a la suya; en este ámbito ha habido numerosos ejemplos fallidos, aunque también logros, como el que recientemente consiguió el chileno Sebastián Lelio en "Desobediencia". Farhadi ya tuvo una primera experiencia en 2013 filmando en Francia "El pasado", y acá vuelve a salir airoso del desafío: tanto por la cuidada ambientación como por la forma en que está filmada, la película se siente orgánica y viva, sorteando la tentación de convertirse en postal turística, como casi le pasó a Woody Allen en "Vicky Cristina Barcelona".

Pese al cambio geográfico y las diferencias culturales, es posible reconocer no sólo el talento del iraní, sino además su estilo, la atención a los detalles y las temáticas recurrentes, incluyendo su mirada a la familia, las relaciones de pareja, los aspectos sociales y de clase. En ese marco, la mezcla de suspenso, tensión y melodrama que propone la película funciona mejor en su primera mitad que en la segunda, la que se ve afectada en su ritmo y en los derroteros que asume el guión. Pero el sólido desempeño de sus actores le ayuda a Farhadi a alcanzar una profundidad y relieve que la historia no siempre consigue por sí misma.

"American huaso"

Ésta es probablemente una de las mayores rarezas que el cine chileno ha entregado en el último tiempo, y hay que reconocer que inicialmente la propuesta no carece de atractivo: ambientada en zona huasa, pero utilizando los códigos del western y la road movie, esta primera película escrita y dirigida por Diego García-Huidobro y José Palma es una particular comedia que entremezcla de manera ágil y desaforada distintos géneros fílmicos, recurriendo a un amplio abanico de elementos visuales y narrativos. Sin embargo, el resultado nunca termina de despegar y a menudo la trama avanza de manera errática, el humor negro, los personajes excéntricos y las situaciones absurdas no funcionan del todo, y el elenco lleno de rostros conocidos desaprovecha a algunos actores talentosos y a otros les permite caer más de lo necesario en la caricatura.

