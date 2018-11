Leyendas, cuentos y hechos reales

Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

Siempre es difícil retratar en la pantalla grande a una leyenda artística, por lo que era demasiado lo que estaba en juego con "Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury", centrada en la vida y obra del líder de Queen. Tras años de rumores, anuncios fallidos y contratiempos que hicieron temer a muchos que el producto final sería un fiasco, es probable que a casi nadie le extrañara que en general la crítica internacional esté siendo bastante severa.

Y sin embargo, al menos a mí me parece que el filme es mucho mejor de lo que se esperaba o lo que se está diciendo. Es verdad que no profundiza demasiado en los personajes y sus problemáticas, cae en unos cuantos clichés o que al abordar el período de la vida de Mercury entre 1970 y 1985 deja fuera muchos detalles; pero a la vez es innegable el carisma y magnetismo que despliega su protagonista, Rami Malek, o la buena química que desarrolla con los otros tres actores que encarnan a la banda conformando una verdadera familia. Teniendo en cuenta el generoso desfile de clásicos hits, el cuidado sonido y que incluso consigue emocionar en más de un momento, al menos no debería dejar indiferentes a los fans de Queen.

Por otro lado, desde su debut mundial este año en la sección Forum del Festival de Berlín, "La casa lobo", primer largometraje de los artistas visuales Joaquín Cociña y Cristóbal León, ha pasado a ganarse un importante lugar entre los trabajos más atípicos del panorama fílmico local reciente. Una suerte de alegoría elaborada en stop motion (animación cuadro a cuadro), que bajo una superficie de cuento infantil revela matices siniestros e inquietantes; inspirada en Colonia Dignidad, a pesar de que sólo dura una hora y cuarto puede volverse un poco reiterativa, críptica y confusa para más de algún espectador, pero nadie puede negar el valor de su sorprendente, laborioso e inagotable despliegue visual.

Y también en la Berlinale este año, pero en la competencia oficial, donde obtuvo el premio al mejor guión, se estrenó mundialmente "Museo", la nueva película escrita y dirigida por Alonso Ruizpalacios, quien en 2014 con su entrañable ópera prima "Güeros" ya causó una excelente impresión entre los críticos del certamen germano. "Museo" -que se exhibirá sólo en las Salas de Arte de la cadena Hoyts- se basa en hechos reales ocurridos en 1985, cuando dos jóvenes realizaron un millonario robo en el Museo Nacional de Antropología de México, una audaz jugada que descolocó a la policía azteca, porque algo como eso sólo podría haber sido hecho por una banda experimentada.

Ruizpalacios vuelve a destacar en su retrato de jóvenes algo taciturnos, ahora mezclando un particular sentido del humor con una intriga policial, y aunque este nuevo trabajo parece algo más calculado y menos fresco y espontáneo que el anterior, de todos modos tiene una buena puesta en escena, notable ambientación de época y actuaciones convincentes, incluyendo a Gael García Bernal y al chileno Alfredo Castro, compartiendo pantalla nuevamente tras "No" y "Neruda".

