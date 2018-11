Noviembre documental

Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

Siempre activa y en movimiento, la escena documental chilena tiene un intenso noviembre, como confirman distintos certámenes y muestras en diversos puntos del país, y a eso se suma esta semana el último estreno del año de Miradoc, el programa que permite llevar el cine documental a lo largo de Chile. Se trata de "Cielo", en el que la realizadora canadiense Alison McAlpine aborda distintas miradas en torno al impresionante cielo nocturno del norte grande chileno.

La película no sólo habla con especialistas como astrónomos, sino también con distintos habitantes de esos confines, conformando una amena variedad de testimonios que reflejan la fascinación que durante milenios ha ejercido en el ser humano la bóveda celeste. Y como era indispensable en un trabajo así, el aspecto visual es de una innegable belleza y poesía, tanto por el espectáculo mismo del cielo como por la labor del director de fotografía Benjamín Echazarreta ("Una mujer fantástica"). Se podrá ver tanto en multisalas (Cinemark) como en salas alternativas.

Y ya que estamos hablando de un documental, no se puede dejar de mencionar y recomendar en estos días no perderse una nueva edición del Festival Internacional de Documentales de Santiago, Fidocs (la número 22), que se estará realizando hasta el miércoles 14.

De entre lo que ya he podido ver de su atractiva programación, tanto en las competencias como en las muestras y focos, de las producciones internacionales puedo destacar "Teatro de guerra", primer largometraje de la reconocida dramaturga argentina Lola Arias, que con una particular mezcla de estilos y estrategias narrativas se centra en un grupo de soldados argentinos y británicos que evocan lo que vivieron en la Guerra de las Malvinas.

También transandino, más tradicional en la forma, pero no por ello menos recomendable, es "Ata tu arado a una estrella", de Carmen Guarini, entrañable acercamiento a una figura fundamental para el cine latinoamericano, Fernando Birri, fallecido a fines de 2017 a los 92 años.

Y aunque no me entusiasmó tanto como película, "O processo", de María Ramos, detallista y acucioso seguimiento al juicio que desembocó en la destitución de Dilma Rouseff, es muy valioso para entender un poco mejor el complejo momento político del Brasil actual, en particular a partir de la reciente elección presidencial.

Entre lo que no he visto aún, pero me genera mucho interés, están "Matanga/Maya/M.I.A." o "Your Face", lo más reciente del siempre estimulante cineasta oriental Tsai Ming-liang, que incluye música del maestro Ryuichi Sakamoto.

Y en cuanto a cine chileno, el panorama es también muy atractivo, desde "Zurita, verás no ver", de Alejandra Carmona, hasta dos títulos filmados en el sur de Chile que generan una extraña mezcla de perturbación, misterio y desolación: "Las cruces" y "Los sueños del castillo", de Teresa Arredondo y René Ballesteros, respectivamente. Para mayores detalles e informaciones sobre esta edición del certamen, no dejen de revisar su web, www.fidocs.cl.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro