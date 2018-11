“Life is Strange 2: Roads”

Comentarista de videos y tecnología proveniente de Temuco, gamer y videoblogger en vardoc.cl, twitter.com/vardoc1 y facebook.com/vardoc1

“Life is Strange 2” es la esperada secuela de la saga creada por Dontnod Entertainment donde nos olvidamos de las famosas protagonistas, Max y Chloe, para dar paso a nuestros nuevos héroes, los hermanos Sean y Daniel Díaz, quienes huyen desde Seattle hasta México.

La nueva aventura que, sin duda, está a la altura de la serie que fue publicada por primera vez hace cuatro años, mantiene la narrativa como prima, por lo que las decisiones que tomemos en nuestras conversaciones serán la base para darle forma a la historia.

“Life is Strange 2” se compondrá de cinco episodios, siendo “Roads” el primero de ellos. El juego nos enfrenta a un sistema de misiones con el que, en todo momento, sabemos qué es lo siguiente que debemos hacer, siendo un poco más limitado que en otros, sin embargo podemos descubrir los escenarios antes de hacer las misiones.

La historia logra apartarse de la que conocíamos basada en el escape de Sean y su hermano a México, donde viviremos un viaje de un año de duración, visitando distintos escenarios, a diferencia de la primera entrega donde la trama se resolvía en un solo lugar.

En cada sitio iremos encontrando situaciones complejas de las que tendremos que decidir cómo actuar, por ejemplo si decidimos robar o trabajar para ganar algo de dinero, etc.

A lo largo del viaje iremos moldeando la personalidad de nuestros protagonistas, donde lo sobrenatural sigue estando presente, pero que no logramos disfrutar tanto como quisiéramos en este primer capítulo. Lo que sí nos queda claro es que el más pequeño de los Díaz tiene un gran poder que, dependiendo como lo controle, tendrá más o menos consecuencias.

Así como a Chloe en la primera entrega le gustaba sacar fotografías, a Sean le encanta dibujar. De hecho podemos hacerlo en ciertos momentos, sentarnos y dibujar nuestro entorno, transformándose en recuerdos. El juego aún mantiene la importancia sobre la familia y la amistad, temáticas que forman parte clave del desarrollo de “Life is Strange”, sin embargo en esta segunda temporada ambos temas son tocados con bastante naturalidad y madurez.

El primer capítulo nos ha dejado satisfechos y esperando ansiosos por los siguientes, captando nuestra atención sobre qué es lo que llegará y la gran incógnita respecto a los poderes de Daniel.

El apartado gráfico es pulcro y detallado, además la banda sonora crea un perfecto ambiente. Por otra parte el juego está doblado al inglés con perfectos subtítulos al español. “Life is Strange 2” está disponible para las consolas Playstation 4, Xbox One y Windows y aún tendremos que esperar para que Square Enix anuncie las fechas de estreno de los otros capítulos. Sin embargo, no hay duda que Sean y Daniel a lo largo de estos cinco episodios lograrán ganarse al público y crear su propio espacio dentro de la saga marcada por Max y Chloe.

