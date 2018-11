Una saga fantástica que sigue creciendo

Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

Las novedades de esta semana en la cartelera están predominantemente dirigidas a público adulto: desde una nueva adaptación de una novela de la saga sueca "Millennium" -"La chica en la telaraña", dirigida por el uruguayo Fede Álvarez y protagonizada por Claire Foy- hasta un filme coral de atractivo reparto -"La vida misma"-, pasando por una atípica comedia chilena con protagonista femenina -"Dry Martina", lo nuevo del director Che Sandoval-, los estrenos funcionan mejor con audiencias jóvenes y maduras. Pero para quienes busquen panoramas más "familiares", también debuta "Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald", secuela del éxito de 2016 "Animales fantásticos y dónde encontrarlos".

Con pergaminos tan contundentes como haber dirigido las últimas cuatro películas de la franquicia "Harry Potter", el mismo año en que también estrenó "La leyenda de Tarzán" el realizador británico David Yates inició así una nueva variante de la saga fantástica, contando con la propia autora de las historias del niño mago, J. K. Rowling, ahora en su faceta de guionista fílmica. Los resultados fueron muy contundentes a nivel comercial y hasta ganó un Oscar al mejor vestuario, para la siempre creativa y detallista Colleen Atwood.

En este nuevo largometraje, las aventuras de Newt Scamander continúan ahora con la amenaza del siniestro Grindelwald, personaje que permite a Johnny Depp una enésima interpretación de look llamativo y estrafalario. Las conexiones con el "imaginario Potter" se hacen más evidentes cuando vemos Hogwarts y aparece un Dumbledore más juvenil, encarnado por Jude Law. O sea, los fans de la saga deberían quedar felices. ¿Y el resto de los espectadores? Probablemente si no vieron la película anterior o no son muy entendidos en la "Pottermanía" queden un poco perdidos o desconectados, por lo que se recomienda ponerse al día…

Pero de todos modos esta nueva entrega es en general aceptable, cuenta con el aporte de sólidos actores con muy buena química entre ellos -incluyendo a Brontis Jodorowsky en un rol breve, pero que interviene en un par de escenas fundamentales- y vuelve a destacar especialmente por sus efectos especiales -algunas escenas son muy espectaculares- y la gran visualidad, mérito de la fotografía del gran Philippe Rousselot, el vestuario de Atwood que nuevamente se luce, y por supuesto por la dirección de arte del veterano maestro británico Stuart Craig, quien justamente se luciera en las cintas del niño mago, y ha ganado Oscar por películas como "Gandhi", "Relaciones peligrosas" y "El paciente inglés". Estos "Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald" funcionan y entretienen, dejarán contentos a los fans, pero queda la impresión de que reitera un poco lo ya mostrado en la película anterior y no desarrolla tanto su material, por mucho que haya algunas revelaciones argumentales de por medio.

