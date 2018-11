¿Dónde estudiar?

Director de Continuidad de Estudios y Técnico Profesional de Fundación Belén Educa

A medida que nos acercamos a fin de año, para todos los que están pensando en estudiar en la universidad el próximo año, ahora rinden la PSU y luego viene la espera de los resultados para fines de diciembre.

Ahora que se terminó el colegio, resulta importante terminar de evaluar de manera concreta qué carrera y en qué institución puedo estudiar. Para abordar este tema hemos sugerido en columnas anteriores el uso del sitio www.mifuturo.cl, que contiene toda la información en relación a las carreras universitarias y técnicas. Esta vez queremos hacer énfasis en el ingreso a la universidad, para lo cual sugerimos utilizar la información que entrega www.eligecarrera.cl . En este sitio pueden encontrar las carreras que se imparten para cada área del conocimiento con sus requisitos de ingreso. Para el caso de las carreras universitarias, en la sección “Postulaciones”, pueden simular el puntaje ponderado que se obtiene con el NEM (notas de enseñanza media) y los puntajes de la PSU (como aún no se cuenta con ellos, sugiero utilizar mientras los puntajes de los últimos ensayos que se hayan dado). El sitio compara los resultados simulados de cada uno con lo que obtuvo el último postulante aceptado el año pasado, permitiendo así conocer las verdaderas chances de ingresar a la carrera que más interesa. Si la diferencia es muy grande, los invito a buscar posibilidades alternativas más cercanas.

Quiero enfatizar que la PSU no marca la diferencia entre la vida o la muerte. Existen muchas opciones de estudios superiores que no requieren una prueba de selección universitaria. En particular, ninguna opción de estudios superiores técnico profesionales, como los que se pueden seguir en instituciones tales como Duoc o Inacap, requiere dar PSU. El mundo técnico profesional permite estudiar carreras cortas, que facultan a trabajar mientras se estudia o tener salidas intermedias, como cuando se estudia una carrera de unos dos años en un centro de formación técnica (CFT), para luego trabajar y volver posteriormente a cursar una carrera en un instituto profesional (IP). Además, muchas de estas carreras tienen muy buenos ingresos, en algunos casos mejores que algunas universitarias, en especial en áreas como administración, tecnología, minería y automatización industrial.

Informarse es esencial, ¡seamos proactivos!

