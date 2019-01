Espectacular inclusión laboral

Presidenta Fundación Tacal.

Es innegable lo positivo que ha sido la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Cuando en abril de 2018 entró en vigencia, sabíamos que sería un cambio radical para fortalecer derechos y avanzar en los cambios culturales que nuestro país necesita para lograr la plena inclusión.

Es relevante destacar cómo esta norma ha movido a la empresa privada, tomando las oportunidades para hacer inclusión. Incorporando personas con discapacidad a sus compañías, buscando espacios para la mediación laboral y capacitándose, para hacerse cargo de un tema que debe ser vivido por cada miembro de la institución.

Este jueves 31 se generará un hito de la ley. Las empresas deberán entregar un informe a la Dirección del Trabajo sobre el número total de trabajadores; el total de personas con discapacidad contratadas y/o a las medidas alternativas cumplidas (contratación de servicios con empresas que tengan trabajadores con discapacidad o donaciones realizadas).

Con esta información tendremos un primer balance de los efectos concretos de la ley, e ir evaluando los ajustes que ésta podría tener a futuro. No hay que olvidar que, a octubre de 2018, el Ministerio del Trabajo estimaba en 917 las empresas inscritas en el sistema, con 4.445 personas contratadas bajo la Ley de inclusión Laboral (2.895 hombres y 1.550 mujeres).

Este es un verdadero desafío para Chile, considerando que las empresas que tienen 100 o más trabajadores se estiman en más de 7 mil, según Senadis. A las que hay que sumar todas las instituciones públicas, que también deben cumplir con la norma e incorporar al menos 1% de personas con discapacidad a sus labores.

Creo que esta ley ha sido espectacular y estoy segura que las cifras se irán sumando. Me he dado cuenta que la información rompe prejuicios, lo he visto en las charlas que como Fundación Tacal hemos realizados a instituciones públicas y privadas. Sé también que hay un par de temas que debemos abordar a futuro. Insistir en la importancia de la mediación laboral para incorporar a una persona con discapacidad según sus competencias, y avanzar en definir capacitaciones que den respuesta de las necesidades que la industria del siglo XXI tiene para todos nosotros.

La inclusión llegó para quedarse, y depende de todos nosotros, subirnos a un carro que sólo tiene beneficios para Chile.

*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.

