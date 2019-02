Comentarista de videos y tecnología proveniente de Temuco, gamer y videoblogger en vardoc.cl, twitter.com/vardoc1 y facebook.com/vardoc1

Finalmente el viaje iniciado en 2002 llega a su fin. “Kingdom Hearts 3” es el capítulo final de una saga que, pese al paso de los años, ha sobrevivido en lo alto logrando dar forma y unificar una de la historias más divididas. Nomura y Yasue, sus creadores, cierran esta aventura desarrollada por Square Enix y Disney con broche de oro.

Si bien este último capítulo trata de contextualizar la serie y personajes con la ayuda de Pepe Grillo, “Kingdom Hearts” es un juego que es difícil de entender, con una narrativa atemporal, cambiante y puede marear a más de algún jugador. La última entrega inicia en el final de Dream Drop Distance, donde recibimos información de los exámenes para ser maestros de la Llave Espada de Sora y Riku, de las trece oscuridades y las siete luces. Otro juego importante para entender lo que ocurre es “Union X”, el juego para móviles.

Sin duda Square Enix ha logrado que “KH III” esté a la altura de lo que todos esperamos, los mundos presentados son superiores a los que hemos conocido y sin duda los mejores de toda la franquicia, desde la parte gráfica, jugable y los monstruos finales. El primer mundo es el del Olimpo que establece las bases jugables de lo que serán los otros escenarios, además damos cuenta que los mapas ya no son pequeños como en los anteriores, recreando de manera casi perfecta las películas de Disney.

Los detalles de diseño e iluminación son extraordinarios, dignos de cualquier producción original del estudio Pixar, demostrando el presupuesto y la dedicación que ha puesto la desarrolladora a lo largo de los años de producción. Ejemplo de ello es el mundo basado en “Piratas del Caribe”, donde la iluminación pareciera crear magia al poder ver Davy Jones, Jack Sparrow, entre otros.

El sistema de combate es fluido y satisfactorio, donde seremos acompañados en la batalla por Donald y Goofy, además de otros personajes que nos irán ayudando en cada capítulo. Cada personaje es configurable para que se ajusten a nuestras necesidades utilizando su IA, lo que enriquece totalmente la experiencia. El combate mantiene la estructura, batallas en tiempo real, donde no sólo usamos ataques físicos sino también magia –obviamente limitada- además podemos invocar personajes, desde Ralph hasta Simba.

En cada mundo iremos recuperando cofres y marcas ocultas con la forma del ratón de Disney para liberar el secreto final del juego. Por último, cabe destacar su duración, que se multiplica con el contenido extra y secundario, además de la banda sonora que vuelve a ser memorable, de mano del compositor Shinomura.

¿Puntos débiles? Si no has jugado los títulos anteriores puedes quedar algo confundido. Es el último capítulo y faltan personajes de la saga “Final Fantasy”. Sin embargo, no hay duda que “Kingdom Hearts”, la saga completa, pasará a la historia, convirtiéndose en un clásico con el paso de los años.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro