Comentarista de videos y tecnología proveniente de Temuco, gamer y videoblogger en vardoc.cl, twitter.com/vardoc1 y facebook.com/vardoc1

El nuevo battle royale es de Respawn y su nombre es “Apex Legends”. Shooter en primera persona ambientado en el mismo universo de “Titanfall”, disponible para PS4, Xbox One y Pc. Muchos creerán que es otro BR más, sin embargo el juego no sólo se suma a otros juegos del género como “Pubg”, “Fortnite” y “Call of Duty Blackout”, sino que logra desmarcarse por encima de ellos.

Antes de que se cumpliera un día desde su estreno, “ApexLegens” ya contaba con 469 mil espectadores, superando con creces lo alcanzado por “Fortnite” en su tiempo, con 275 mil, 33.800 de “Player Unknown´s Battlegrounds” o 18.800 de “Call of Duty Black Ops”. De hecho, a una semana de su estreno el título consiguió los 10 millones de jugadores. Pero ¿cuáles son las claves de su éxito? A continuación nombramos algunas.

Primero que todo hay que saber que “Apex Legends” ofrece partidas de hasta 60 jugadores, divididos en equipos de tres personas. Aunque el juego no cuenta con titanes, la principal característica del universo “Titanfall”, cada personaje posee sus propias habilidades y características especiales, como “Overwatch”, además se pueden adquirir elementos cosméticos mediante micropagos. Si bien hasta hora suena como cualquier otro título, Respawn ha basado ciertos puntos básicos como el salto al mapa, los anillos y el concepto de supervivencia, el juego logra una revisión bastante novedosa respecto a su competencia y los hace suyos.

Apex es un juego mucho más hardcore que su competencia, con modos de disparos exigentes donde saca a relucir la habilidad del jugador. Además la presencia de las leyendas suma nuevas complejidades que sostienen al jugador individual como también al que juega en equipo. Una experiencia enriquecedora para ambas partes.

Los mapas ofrecen escenarios detallados y cargados de elementos que maximizan el ritmo del combate, prefiriendo las habilidades tácticas y yendo directo a luchar por sobrevivir. Tendremos que buscar un poco más allá los elementos y materiales para construir, más que ir a un sitio en concreto, además de completar desafíos.

Respawn Entertainment ha creado un shooter de enorme calibre, pero en un formato battle royale, con mecánicas de disparo más exigentes y extraordinarias, un gran punto para marcar la diferencia con sus competidores. En “Apex Legends” el buen desempeño del grupo recae en los hombros del líder, quien incluso es el que decide dónde cae el grupo completo.

Para promocionar el juego, Respawn lo ha hecho bien. A poco minutos de estrenarse, los canales de streaming más populares, sea Twich o Mixer, transmitían partidas llamando la atención de los seguidores, otorgando un impulso de popularidad que cualquier free to play necesita para subsistir.

Por último, el líder de Respawn, Vince Zampella, agradeció personalmente la acogida recibida por los usuarios: “¡En 72 horas, más de 10 millones de jugadores se han lanzado a ‘Apex Legends’ y hemos llegado al millón de jugadores concurrentes!”. Ahora sólo queda ver cómo el nuevo battle royale irá innovando para mantenerse en los primeros juegos de la lista.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro