Pide al tiempo que vuelva

Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa

A nivel masivo y comercial, es sin duda uno de los eventos cinematográficos del año. La espera llegó a su fin, y en verdad el resultado no sólo está al nivel de las expectativas, sino además se merece los elogios que está recibiendo. Tras una veintena de películas a lo largo de una década, "Avengers: Endgame" cierra esta etapa del Universo Cinematográfico Marvel como el epílogo de una saga que no sólo deleitará a los fanáticos, sino además promete convertirse en un fenómeno de taquilla a nivel mundial.

Sus directores, los hermanos Russo, ya convencieron positivamente a los críticos con las secuelas de "Capitán América" en 2014 y 2016, y acá desarrollan aún más lo que consiguieron el año pasado con "Infinity War". Las tres horas de duración no afectan el buen resultado, porque el ritmo se sostiene sólidamente, las dosis de acción, efectos especiales, humor y sorpresas son generosas, y algunos momentos tremendamente épicos y heroicos calarán hondo en los seguidores de este tipo de películas. De hecho, al igual que en el filme anterior, es bueno advertir que aunque puede entretener a aquellos no familiarizados con la saga de Marvel, es ideal haber visto las películas previas, pues de lo contrario es posible quedar muy confundido o impávido ante el despliegue de personajes y tramas interconectadas que son desarrolladas por un impresionante elenco de casi 50 reconocidos actores, ya sea en roles importantes y estratégicos como en breves apariciones.

Aunque pueda parecer paradójico en una película de superhéroes, es el costado humano precisamente el que alcanza un relieve que no es habitual en este tipo de producciones, por lo que no es de extrañar que la emoción embargue a muchos espectadores. El tema de los viajes en el tiempo, que ha dado origen a tantas cintas en el pasado -y de hecho acá permite algunas buenas bromas cinéfilas-, es clave, pero no como un mero recurso argumental, sino como una forma de canalizar la nostalgia y capacidad de conmover de manera contundente.

"Enamorado de mi mujer"

Con una trayectoria de más de 40 años en cine, dirigido por realizadores como Berri, Sautet, Téchiné, Chéreau, Leconte, Jacquot y Haneke, y con recordados títulos como "Jean de Florette", "Mi estación preferida", "La reina Margot" y "Caché", Daniel Auteuil es uno de los actores más reconocidos de Francia. A lo largo de la presente década también ha incursionado como cineasta, y éste es su cuarto largometraje, donde además comparte pantalla con otro ícono del cine galo, Gérard Depardieu. La historia se basa en una obra escrita para Auteuil por el dramaturgo Florian Zeller, quien acá también se encarga del guion. El resultado es una comedia regular, mucho menos divertida de lo esperado, que no esconde sus orígenes teatrales y que no resalta a pesar de sus prestigiosos protagonistas. Es un entretenimiento liviano y olvidable, y sólo destaca por la bella y talentosa actriz española Adriana Ugarte, la misma de la serie "El tiempo entre costuras" y la "Julieta" de Almodóvar. Se exhibe sólo en las salas de arte de Hoyts.

