Un punto de controversia

Directora académica de Belén Educa

Si bien aún no se ha firmado el decreto ley que lo hará vigente, el solo anuncio del Ministerio de Educación respecto al cambio curricular para tercero y cuarto medio, ha sido suficiente para generar gran controversia.

Hasta ahora sólo hay certeza de que existirá un plan común obligatorio y optativo, para todos los colegios de Chile, y que deberá implementarse a partir del 2020. Además, se sabe que para los estudiantes de colegios científico-humanistas habrá una oferta extra de cursos electivos para completar su malla obligatoria.

Podría pensarse que es una novedad disponer de un piso común, sobre todo si varias de las asignaturas que lo componen están presentes en la mayoría de los países de la Ocde y si en el año 2015 la Mesa de Recomendaciones para una Política de Desarrollo Curricular propuso un currículum menos robusto dado que el actual no lograba la efectividad deseada.

Elaborar un currículum requiere un proceso profundo de reflexión y diálogo a nivel país. La inquietud e incertidumbre que viven las comunidades educativas ahora han dejado en evidencia que no se dio con la profundidad necesaria y se visualiza un sesgo y desbalance en la oferta obligatoria.

Por otra parte, pareciera que no se contempló la dotación necesaria de docentes para conducir el proceso de enseñanza en estas nuevas materias, y asegurar que lo troncal no se debilite. La única manera de que un cambio de esta envergadura se sostenga con calidad es contar con una buena implementación.

Finalmente, insistir en la idea de presionar al sistema para poner en marcha el próximo año, cuando aún no se liberan las bases curriculares, y por tanto no están asegurados los espacios para que los docentes puedan planificar la enseñanza y los directivos generen las condiciones para su efectiva implementación, es no avanzar en la dirección correcta y arriesgar la entrega de educación de calidad.

