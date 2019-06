Sustos atenuados

* Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

Bastante prolífica ha resultado ser la franquicia de "El conjuro". Desde la primera película en 2013, no sólo ha tenido secuelas, sino además producciones derivadas (spin-offs) como "La monja", recientemente "La maldición de la llorona" o, por supuesto, "Annabelle", cuya tercera parte llega ahora a la cartelera convirtiéndose en el séptimo largometraje de este apartado fílmico surgido a partir de las investigaciones paranormales del matrimonio Warren, quienes en este nuevo título sólo aparecen brevemente, casi como "estrellas invitadas" (una vez más encarnados por Patrick Wilson y Vera Farmiga) o gancho para los fanáticos, porque la historia comienza luego del prólogo de la primera "El conjuro" y la protagonizan su hija, la joven que la va a cuidar y una amiga de ésta.

Acá debuta como director Gary Dauberman, guionista de las dos previas entregas de "Annabelle" y la exitosa nueva versión de "It". Y hay que reconocer que consigue capturar la atención del espectador, generar una efectiva atmósfera de miedo y sobre todo mantener el buen nivel de la ambientación de época, porque la dirección de arte, vestuario y las canciones de la banda sonora reflejan muy bien los años 70. Pero aunque entretiene, tiene buen ritmo y no abusa de los golpes de efecto, asusta menos de lo esperado y termina siendo un poco más ingenua y anticuada de lo que se podía suponer. De seguro eso no será un problema para los consumidores habituales de estas películas, pero en el ámbito del terror puro, queda al debe y se va haciendo monótona y reiterativa.

Festival Amor

Treinta y dos películas, entre largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, ofrece la cuarta edición del festival de cine Amor, centrado en producciones que aborden temáticas y realidades Lgbt+ que se desarrollará hasta este domingo en la Cineteca Nacional, Cine Arte Alameda, Matucana 100 y Centro Cultural GAM. La programación incluye recientes títulos, pero también trabajos del pasado que vale la pena conocer, como el corto "Desde siempre", de Marialy Rivas (la directora de "Joven y alocada"), que en 1996 fue la primera producción local en abordar este tipo de temas. Y la selección de obras recientes va desde apuestas formales de cine de autor como la argentina "Breve historia del planeta verde", de Santiago Loza -una bella y melancólica rareza que este año se estrenó mundialmente en el Festival de Berlín, donde ganó el premio Teddy- hasta filmes más transversales como la española "Carmen y Lola", que este año estuvo nominada a 8 premios Goya incluyendo mejor película y nos muestra una historia de amor lésbico en medio del machista ambiente gitano. Y además, un invitado de prestigio en este ámbito: el provocador realizador canadiense Bruce LaBruce, que estará presentando las películas de un foco centrado en su cine. Toda la programación se puede revisar en www.amorfestival.com.

