De los nichos a lo masivo

* Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

Esta semana es muy contundente en cuanto a estrenos de cine, desde los que sólo se dan en una sola sala, a los que llegan a todo Chile. En la Cineteca Nacional -que por estos días también estará ofreciendo una completa retrospectiva dedicada a Silvio Caiozzi- se exhibirá "El cuaderno negro", producción franco-portuguesa que participó en la competencia oficial del Festival de San Sebastián, dirigida por la chilena Valeria Sarmiento, con una espléndida dirección de arte y vestuario para ambientar en la Europa de fines del siglo XVIII esta enrevesada y folletinesca trama de intrigas.

En El Biógrafo se podrá ver "La guerra silenciosa", filme francés que cuenta con tono documental una historia cuya denuncia social se siente potente, tensa y contingente, especialmente gracias a un sólido elenco, aunque también para muchos espectadores puede ser ardua, abrumadora y reiterativa.

Y para los cinéfilos más sesudos o admiradores del cine de autor más ensayístico, la Sala K exhibirá en estos días lo más reciente del casi nonagenario Jean-Luc Godard, "El libro de imágenes".

A más salas a lo largo del país, aunque su alcance está prácticamente más acotado a los fanáticos de Lucybell, llegará el documental que este mes programó Miradoc, "Cuando respiro en tu boca", que ganó la competencia del festival In-Edit 2018 y en el que, a partir de los registros que luego de más de dos décadas logró recuperar el realizador Carlos Moena, retrata el proceso de grabación en 1994 de "Peces", el emblemático primer disco de la banda.

Y en las salas de arte de Hoyts se verá "Lo que fuimos", lograda ópera prima de Elizabeth Chomko que aborda una realidad tan universal y cada vez más cotidiana, como la de las familias que deben afrontar que uno de sus seres queridos tenga alzheimer; a pesar de algunos clichés o estereotipos, lo que podría ser un relato lacrimógeno y manipulador, acá afortunadamente se siente humano, cálido y conmovedor, sobre todo gracias al excelente reparto, donde se lucen Hilary Swank, Michael Shannon y especialmente los veteranos Blythe Danner y Robert Forster.

Pero los dos estrenos más masivos, que sí llegarán a salas de todo el país, están dirigidos a un público más juvenil o incluso infantil: "Spider-Man: Lejos de casa" y "La vida secreta de tus mascotas 2". Ambos son secuelas, y si son mejores o no que sus predecesoras dependerá del juicio del espectador: personalmente, aunque es entretenida, tiene bellas locaciones europeas, buenos efectos especiales y escenas de acción y conserva el logrado tono de comedia juvenil que fue uno de los grandes aciertos de la anterior, me parece que el regreso del héroe arácnido que tan bien encarna el carismático Tom Holland no es demasiado novedoso ni ingenioso, pero igual dejará contentos a los fanáticos. En cambio, encontré que aunque varios críticos internacionales han dicho que la segunda parte del largometraje animado de 2016 no es tan lograda como la original, ésta es más dinámica y amena, sobre todo al estructurar la trama en historias que se siguen en paralelo.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro