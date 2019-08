* Presidenta Fundación Tacal

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) está en proceso de cambios, dando énfasis a iniciativas que les permitan estar al día con la cuarta revolución industrial. Para esto lanzaron hace poco el programa “Reinvéntate”.

Haciendo eco de la información pública que se ha dado a conocer, llama la atención que aparentemente las personas con discapacidad que pueden no tener empleo o no estar empleadas, no estarían dentro del grupo objetivo. Un ejemplo claro es la situación de las personas con discapacidad intelectual, que tienen una comprensión más concreta especialmente en lectura y escritura (los que la tienen), y que su derecho al trabajo podría verse vulnerado si existen políticas que apunten sólo a capacitación tecnológica avanzada.

Con esto no quiero desconocer la necesidad país de estar a la vanguardia en áreas de interés para las empresas y la industria. Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que esta necesidad deje potenciales trabajadores atrás. Lo que trata de evitar el Sence con este nuevo programa es integrar a la mayor cantidad de personas para que puedan incluirse con nuevas y actuales competencias. El problema es que apunta a la capacitación de algunos y no de todos los trabajadores que hoy no cuentan con empleo.

Es claro que la inclusión laboral de personas con discapacidad aún no está permeada en todas las instituciones y más bien se tiende a generar acciones aisladas, que no son efectivas para lograr un cambio cultural en favor de la inclusión en toda su dimensión.

Desde nuestra experiencia, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho que dialogar, porque a pesar que hoy tenemos la Ley 21.015 sobre inclusión laboral, no vemos con certeza la preocupación para mejorar la formación de las personas con discapacidad. Hay acciones, pero falta una política real para asegurar la formación de todos, independiente de las competencias que tenga la persona.

Me hago cargo del salto de las Otec, y lo hago porque en Fundación Tacal desde hace más de tres décadas sabemos y trabajamos para que las personas que creen en nosotros se capaciten y, con nuestra intermediación, encuentren un empleo según sus competencias. Eso debiera ser un objetivo permanente para medir a las instituciones como la nuestra.

Estamos dispuestos a entregar nuestros conocimientos, a participar de la discusión, con el objetivo de que el Estado asuma que la inclusión laboral de personas con discapacidad es un desafío que requiere del trabajo de todos y que, de lograrse en plenitud, sólo traerá beneficios para todos.

