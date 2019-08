Fuerza femenina

* Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

Por una interesante coincidencia, dos de los estrenos de la semana son óperas primas estadounidenses de realizadoras venidas de otros ámbitos del cine, ambos protagonizados por fuertes personajes femeninos. En el ámbito de la comedia juvenil, "Booksmart", que acá se estrena como "La noche de las nerds", es el debut como cineasta de la actriz Olivia Wilde y ha sido una verdadera sensación entre los críticos. Aunque tiene su sello propio, son ineludibles las comparaciones con la notable "Superbad", y también se vienen a la memoria muchos títulos similares, desde cintas de los años 80 y 90 hasta la reciente "Lady Bird", en la que actuaba una de las dos protagonistas de este nuevo título, Beanie Feldstein. Ella y Kaitlyn Dever tienen una química indiscutible, y encabezan un muy acertado elenco en el que se lucen, incluso, los roles más secundarios. Es verdad que no es precisamente original, su banda sonora subraya más de lo necesario y tal vez a ratos su inagotable despliegue de chistes y gags se siente sobregirado y le falta más sentido de unidad; pero a nivel visual y sonoro es muy atractiva y entretenida y, por sobre todo, se siente fresca, genuina y entrañable y consigue conectar con el público, en especial con los más jóvenes. Algo que muchas comedias intentan, pero no logran.

Por otra parte, "Las reinas del crimen" es la primera película como directora de la guionista Andrea Berloff, y adapta un cómic para adultos centrado en tres mujeres en el Nueva York de 1978, quienes luego de que sus parejas van a la cárcel deben salir adelante en el recio barrio Hell's Kitchen, esquivando a la mafia y haciendo frente a los prejuicios de una sociedad machista. Con un sólido reparto y convincente trabajo de ambientación, es dinámica y se desarrolla con buen ritmo, aunque quizá por opción formal de Berloff o consecuencia del proceso de traspaso del cómic al cine, da la impresión de que se queda en la superficie y se conforma con esquemas, no logrando agregar matices y emociones, o profundizar más en los personajes y sus dilemas.

"Dovlatov"

Se exhibirá durante estas semanas exclusivamente en la sala Cine UC, pero los cinéfilos no pueden pasarlo por alto. Con elementos típicos del cine y la novela rusa e inspirado en hechos y personajes reales, el nuevo largometraje del realizador ruso Aleksey German Jr. es una fascinante y elaborada mirada a la sociedad en la Unión Soviética de 1971, en particular a partir de la divergencia entre los representantes del mundo de la cultura y la dura realidad cotidiana. Estrenada mundialmente el año pasado en la competencia del Festival de Berlín, donde fue merecidamente premiada por su contribución artística, no sólo se luce por su espléndida dirección de arte y ambientación de época, sino además confirma el gran talento del director de fotografía polaco Lukasz Zal, quien antes nos deslumbró con el blanco y negro de "Ida" y "Cold War" y acá desarrolla tonalidades sepia muy acordes a los complejos tiempos que retrata el filme.

