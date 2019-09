Del terror al drama, de los Beatles a Lemebel

* Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

Tras conseguir una buena recepción de público y crítica hace dos años con la adaptación fílmica de "It", el cineasta argentino Andy Muschietti tenía un importante desafío por delante con la secuela, "It capítulo dos", sobre todo porque ahora aborda a los personajes ya adultos, casi tres décadas después. Nuevamente los expertos en Stephen King, que conocen de memoria la extensa novela original, probablemente encontrarán detalles debatibles, pero igual deberían quedar más que conformes con lo que logra Muschietti: un producto entretenido y dinámico que mezcla el terror con el humor negro y la nostalgia en su mirada al paso del tiempo, con buenos efectos especiales, algunos sustos bien suministrados y un afiatado reparto que cuenta nuevamente con los talentosos actores jóvenes, incorpora acertadamente a conocidas figuras como sus versiones adultas y hasta sorprende con ciertas apariciones en roles secundarios.

Por otro lado, a primera vista, la muy particular premisa argumental de "Yesterday" -de un día a otro su protagonista es la única persona en el mundo que conoce a The Beatles y sus canciones- podía ser un acierto, o un fiasco. Afortunadamente el resultado es encantador y simpático y, cómo no, al contar con el cancionero de los "Fab Four" deleita permanentemente a los fans. La trama y sus diálogos son muy representativos de la filmografía del guionista Richard Curtis ("Cuatro bodas y un funeral", "Un lugar llamado Notting Hill", "Realmente amor"), aunque se podía esperar aún más al ser su primer trabajo junto al director Danny Boyle ("Trainspotting"). De todos modos, Himesh Patel y Lily James están muy bien en sus roles, y se desarrolla con buen ritmo una idea que pudo quedarse sólo en su chiste inicial.

Estrenada mundialmente en el Festival de Berlín -donde obtuvo el premio Teddy al mejor documental de temática Lgbt- y ganadora de la Competencia de Cine Chileno de Sanfic, “Lemebel”, película de Joanna Reposi, llega a través del programa Miradoc. Desarrollada con retazos que conforman un gran collage a modo de retrato del siempre polémico y provocador Pedro Lemebel, cuenta con atractivo y variado material de archivo y destaca especialmente por la sinceridad de los momentos que la realizadora comparte junto a él, como su emoción al ver las fotografías del pasado. Quizá no aprovecha al máximo el enorme potencial de su protagonista, pero igual es muy valioso y recomendable como primer acercamiento a su figura.

Aunque se estrene tres años después de su debut mundial, vale la pena ver el filme belga "La boda", que se podrá ver exclusivamente en las salas de arte de Hoyts y en El Biógrafo. El director y guionista Stephan Streker sabe transmitir al espectador la creciente tensión y sensación de "callejón sin salida" de su protagonista, involucrada en una situación compleja e irreversible. Humanizando a los personajes y sus motivaciones, con excelentes actuaciones de su elenco, Streker consigue un drama potente y universal más allá de sus circunstancias sociales y religiosas.

