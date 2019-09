Columna de Joel Poblete: Lazos que perduran

* Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa.

A lo largo de la última década, y gracias a logrados títulos como "Coraline" y "Kubo y la búsqueda del samurai", elogiados por la crítica y nominados al Oscar, el estudio Laika ha conseguido convertirse en un referente del cine de animación, con su laborioso despliegue en stop motion y sus historias que no se limitan al público infantil, porque consiguen llegar a los adultos con enfoques muy particulares. Ahora regresan a la cartelera con su más reciente largometraje, "Sr. Link", y aunque los resultados no alcancen la misma altura de los trabajos previos -sobre todo en su guion y el desarrollo de personajes y situaciones- igual este film dirigido por Chris Butler, el mismo realizador de otro acierto de Laika, "ParaNorman", vuelve a encantar por la belleza de sus diseños y la simpatía de sus personajes, y aunque el humor no es tan incisivo, de todos modos funciona.

Por otro lado, la ruptura sentimental en una relación de pareja y cómo el quiebre es percibido por su hijo, es el punto de partida de un nuevo estreno chileno, "No basta con amar". Si bien la ópera prima de Cristián Mamani -en la que, por sensibilidad, temática y atmósfera, es inevitable establecer filiaciones a nivel local con la filmografía de Matías Bize- demuestra un gran cuidado en lo formal, en particular con la bella fotografía y las atractivas locaciones, se echan de menos mayores matices y desarrollo en sus personajes y situaciones, ya que todo parece quedar en la superficie y en los lugares comunes, por más que dos actores de probado talento como Néstor Cantillana y Daniela Ramírez intenten hacer lo mejor posible para dar relieve y humanidad a sus personajes. Considerando que historias como estas han sido abordadas tantas veces en distintas épocas y cinematografías, tal vez no se le puede exigir mayor originalidad, pero de todos modos se siente que pudo profundizar más a nivel de emociones, o al menos que se percibiera menos anémica y rutinaria.

"Pavarotti"

A 12 años de su fallecimiento, Luciano Pavarotti se mantiene vivo en el recuerdo de los melómanos, no sólo como una de las estrellas inconfundibles del mundo de la ópera, sino además como uno de los artistas más emblemáticos en la música del siglo XX. Si bien en lo formal este documental -que incluye testimonios desde colegas como Plácido Domingo y José Carreras hasta Bono- es muy convencional, a lo largo de casi dos horas el reconocido cineasta estadounidense Ron Howard -cuya ecléctica e irregular carrera incluye tanto aciertos como unos cuantos fiascos- logra configurar un ameno y acertado retrato del célebre tenor italiano, en el que se abordan tanto lo artístico como lo personal y humano. Y se agradece especialmente que a diferencia de otras producciones similares, no se deja al cantante en un pedestal mostrándolo como una persona perfecta, porque aquí se muestran, aunque sea de manera matizada, algunos costados más polémicos del personaje, lo que finalmente lo humaniza y acerca aún más al espectador, más allá de su voz inmortal e insuperable.

